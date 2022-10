Estoy feliz por el cambio que he hecho: Darwin Quintero ante su lllegada a la MLS

El delantero colombiano del Minesota F.C., Carlos Darwin Quintero, habló en El Camerino de Blu Radio sobre su salida del América de México hacia la MLS.

“Estoy feliz por el cambio que he hecho, siempre he pensado que los cambios son para mejorar. Un equipo nuevo n la MLS que tiene un proyecto muy ambicioso (…) Todos acá en el club me han tratado de hacer la vida más fácil, me han tratado muy bien y eso hace que estés feliz”, dijo.

Asimismo, Quintero se refirió a su poca continuidad en el conjunto azteca como una de las detonantes de su cambio.

“En el último tiempo no estaba jugando en América y como todo jugador estaba pensando en jugar, en tener tiempo, eso es lo que le gusta a uno. Como se lo dije al técnico en América: en un torneo donde lo había jugado todo ya no estuviera jugando. Entonces quería cambiar de aires en un equipo en donde me tomaran más en cuenta”, señaló.

De igual forma, el exAmérica de México señaló que ser el jugador franquicia del Minesota es un reto que le gusta.

“Cuando me ha tocado jugar, la mayoría de las veces me ha salido bien. Estoy emocionado y muy contento por este reto. Los ojos estarán puestos en ti por la inversión que se ha hecho y por como te han recibido”, añadió.

Por otro lado, Quintero mencionó, gracias a su paso por el fútbol ruso, cuáles son las caracteristicas tanto de juego como climáticas de ese país teniendo en cuenta el Mundial de Rusa.



“Rusia es un país muy lindo. No estuve mucho tiempo, pero aprendí bastante; el fútbol es un juego que se basa más en el pelotazo a lo aguerridos que son allá", afirmó.