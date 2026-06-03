Fixture Liga BetPlay 2026-II: fechas, horarios y partidos del segundo semestre

Solo restan 90 minutos para que termine el primer semestre de la Liga BetPlay y conocer al nuevo campeón, o si Junior de Barranquilla repetirá el título local. Sin embargo, Dimayor ya comenzó a trabajar con mirada al próximo semestre y dio a conocer el fixture oficial.

De acuerdo con el cronograma publicado por la entidad, la fase regular iniciará con una fecha cargada de expectativas para los clubes más tradicionales del país. El fixture contempla un desarrollo continuo de las 19 fechas, donde cada equipo buscará asegurar su cupo entre los ocho mejores para avanzar a la fase final, manteniendo la estructura competitiva que ha regido el balompié nacional en años recientes.

El calendario detalla los cruces que tendrán lugar desde la jornada inaugural hasta el cierre de la fase de todos contra todos. Aunque el documento visual detalla los enfrentamientos directos, la Dimayor ha recordado que los horarios específicos de cada compromiso serán programados y sujetos a modificaciones según los acuerdos de transmisión televisiva y las necesidades de seguridad en cada plaza.

Fixture oficial de la Liga BetPlay 2026-II

¿Cuándo se disputará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II?

El fútbol profesional colombiano volverá a su actividades después de la Copa Mundial de la FIFA, es decir, para el 25 y 26 de julio que sería el último fin de semana de ese mes, dando así inicio al camino de lograr la estrella de Navidad.

Estos son los partidos de la primera fecha:

