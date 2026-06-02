Junior vs. Nacional EN VIVO: online y gratis la final de la Liga BetPlay 2026

Todo listo en el Romelio Martínez para el primer 'round' de la serie de 180 minutos de la gran final de la Liga BetPlay 2026-I este 2 de junio, que tendrá como protagonistas al Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, de Alfredo Arias y Diego Arias, respectivamente, en la búsqueda de la estrella de mitad de año.

Esta será la cuarta final entre tiburones y verdolagas en la historia de torneos cortos, siendo la más disputada hasta el momento y donde la ventaja la tiene el cuadro verdolaga con dos ganadas (2014, 2015) y una perdida (2004), esperando que esta sea una oportunidad para tomar más ventaja. Pero los dirigidos por Alfredo Arias querrán apagar la fiesta en Medellín.

Junior vs. Atlético Nacional // Foto: X @JuniorClubSA y @nacionaoficial

Partido Junior vs. Nacional EN VIVO: vea aquí la gran final

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, a través de su canal de YouTube y por la señal 89.9 FM, tendrá todas las emociones de este encuentro. Tanto hinchas tiburones como verdolagas podrán disfrutar de este duelo EN VIVO, online y gratis desde las 7:00 de la noche en la previa y análisis de este choque que definirá al campeón de Colombia.

¿A qué hora es el partido Junior vs. Nacional HOY?

De acuerdo con la programación de Dimayor, el primer 'round' de la gran final arrancará a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Romelio Martínez en la capital del Atlántico este martes, 2 de junio.



"Tenemos que salir a ganar esa final"

Rengifo y Román hablaron previo a este duelo de la Liga BetPlay, con la convicción de poder obtener una victoria en condición de visitante para el partido de vuelta las cosas pinten de mejor forma para los verdolagas en el Atanasio Girardot.

Uno de los aspectos más destacados por André Felipe Román fue la capacidad del plantel para mantenerse unido en los momentos difíciles de la temporada.

Al ser consultado sobre la fortaleza que permitió al equipo levantarse y hoy disputar una final, el defensor destacó la calidad humana y deportiva del grupo.

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“Yo creo que la calidad que tiene cada uno de nosotros, creo que el hacer equipo, el estar todos enfocados en el mismo objetivo nos ha levantado en los momentos por ahí que no han sido tan buenos”, afirmó Román.

Andrés Felipe Román // Foto: Atlético Nacional

Posibles alineaciones Junior vs. Nacional HOY

Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento y Guillermo Paiva.