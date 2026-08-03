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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Fortaleza y su nueva estrategia para crear más hinchada en el país: no son memes

Fortaleza y su nueva estrategia para crear más hinchada en el país: no son memes

El equipo bogotano se ha caracterizado en los últimos años por su estrategia en redes sociales para atraer afición con sus curiosos memes y también con sus boletería para hinchas "miti-miti".

Fortaleza
Fortaleza
X: @FortalezaFC_Of
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Fortaleza CEIF sorprendió al fútbol colombiano con una nueva estrategia para crear más hinchada. No se trata de memes o algún concurso en redes sociales.

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El club bogotano anunció una alianza con Rappi para fortalecer el vínculo con los hinchas mediante beneficios, experiencias y tecnología, en un modelo que pretende acercar el fútbol a nuevas audiencias en distintas regiones del país y consolidar una comunidad alrededor de la institución.

Rappi destacó que Fortaleza ha logrado conectar con las generaciones más jóvenes gracias a una comunicación innovadora, el humor y contenidos disruptivos, alcanzando cerca de 778.000 seguidores en plataformas digitales. Sin embargo, el objetivo ahora es transformar esa presencia digital en una base de aficionados más sólida mediante experiencias presenciales y beneficios exclusivos.

“Para nosotros el fútbol es comunidad. Fortaleza representa exactamente eso: disciplina, respeto y un compromiso real de unir a la hinchada nacional sin importar el color de las camisetas en torno al deporte. Por eso, esta alianza no es solo de marca, es de propósito e identidad institucional”, afirmó Sebastián Jaramillo, director de Retail Media para Colombia en Rappi.

La alianza también rompe con el modelo tradicional. En lugar de un aporte económico, funcionará bajo un esquema de canje en el que Fortaleza ofrece su vitrina deportiva, mientras que Rappi pone a disposición su capacidad tecnológica, logística y de distribución. Como parte del acuerdo, el club tendrá una tienda oficial en Rappi Turbo para vender camisetas, productos oficiales y artículos de sus patrocinadores con entregas en pocos minutos.

Próximo partido de Fortaleza

En lo deportivo, el nuevo reto de Fortaleza será por la tercera fecha de la Liga BetPlay este martes, 4 de agosto, en su visita a Llaneros.

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