Goles con premio: los beneficios que tendrán los hinchas de Fortaleza y usuarios de Rappi

Rappi anunció su vinculación oficial como nuevo patrocinador de Fortaleza FC para la temporada del Fútbol Profesional Colombiano.

La alianza comercial beneficiará a los usuarios de la aplicación y a la hinchada del club mediante promociones que se activarán según el rendimiento deportivo del equipo.

Durante los 90 minutos de cada compromiso, la app habilitará promociones relámpago, cupones y descuentos especiales que se irán desbloqueando con cada gol anotado o victoria conseguida por el conjunto bogotano.



Tienda oficial en Rappi Turbo y envíos en minutos

Como parte del acuerdo estratégico, Fortaleza FC contará con su propia tienda oficial integrada dentro del ecosistema de Rappi Turbo.

A través de esta sección, los aficionados podrán adquirir las camisetas oficiales, artículos de merchandising y productos de los patrocinadores del club con entregas ultra rápidas.



La alianza no opera bajo un desembolso monetario tradicional, sino bajo un modelo 100 % de canje donde la institución aporta su vitrina deportiva y la empresa tecnológica sus capacidades de distribución y medios.

Rappitenderos Foto: AFP, referencia

Los usuarios que cuenten con la membresía premium de la plataforma tendrán acceso a experiencias presenciales junto a la plantilla profesional.

Entre las dinámicas confirmadas para los suscriptores de RappiPro se destacan:



Asistencia a sesiones de entrenamiento del primer equipo.

del primer equipo. Encuentros directos y sesiones de fotos con los jugadores.

y sesiones de fotos con los jugadores. Recorridos guiados por las instalaciones y la sede deportiva del club.

por las instalaciones y la sede deportiva del club. Acceso a zonas VIP en los partidos disputados como local.

El patrocinio incluye además presencia de marca en la camiseta oficial, acceso a boletería y actividades dentro y fuera de los estadios durante todo el semestre.

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Las dinámicas territoriales abarcarán a Bogotá y zonas de expansión como Guaymaral, Mosquera, Cajicá y Villavicencio.

Estas jornadas contarán con la participación de "El Tío Forta", mascota oficial del club, en entregas sorpresa y contenidos colaborativos para los seguidores de la institución.