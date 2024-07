Hinchas de Atlético Nacional podrán ver EN VIVO amistoso vs. Once Caldas

Falta cada vez menos para que regresen las emociones del fútbol profesional colombia y varios equipos se han armado para enfrentar el campeonato, entre esos, Atlético Nacional que, con nueva Presidencia, le apuntó a futbolistas con experiencia internacional.

El renovado equipo verdolaga mostró un poco de lo que será su fútbol en el torneo de campeones que disputó en Lima, Perú, el cual terminó ganando luego de vencer a Sporting Cristal y Bolívar en semifinal y final, respectivamente.

Pero aún el uruguayo Pablo Repetto sigue trabajando en mejorar el equipo y, por eso, disputará un partido extra de cara al campeonato y será contra el Once Caldas el próximo domingo, 7 de julio.

Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas

El duelo entre el verdolaga y el blanco blanco se podrá disfrutar EN VIVO y online en Disney Plus. La aplicación que se unió a Star Plus recientemente, ahora tiene fútbol en directo e incursiona en los amistosos del fútbol profesional colombiano trayendo, por primera vez, uno de Atlético Nacional. El compromiso será sobre las 3:00 de la tarde de este 7 de julio.

Publicidad

Atlético Nacional y un fuerte mercado de fichajes

David Ospina, William Tesillo, Edwin Cardona, Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Andrés Sarmiento y Dairon Asprilla, además de la posibilidad de Kevin Viveros y Alfredo Morelo (o Roger Martínez) demuestran el interés del presidente Sebastián Arango de volver a llevar a lo alto el equipo paisa tras una mala racha de resultados.

Por supuesto, el objetivo de la nueva directiva de Atlético Nacional es apuntar al logro de la estrella 18 del equipo paisa, que no será tarea fácil ante los refuerzos de los rivales porque, por ejemplo, Millonarios apuntará al título con la llegada de Radamel Falcao García y otros futbolistas de renombre para potenciar a los hombres de Alberto Gamero.