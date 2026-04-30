Hugo Rodallega da contundente respuesta por su reacción en Libertadores: "Salí frustrado"

En medio de la derrota que sufrió Independiente Santa Fe vs. Platense en Copa Libertadores, Hugo Rodallega estuvo en el ojo de los hinchas tras ser captados lanzando, al parecer, algunas groserías tras ser sustituido mientras que su equipo caía frente al cuadro argentino.

Luego de esto, se crearon varias especulaciones en torno a esta situación, en especial de quienes pensaban que estaba refiriéndose al cuerpo técnico y Pablo Repetto por la decisión de sacarlo del terreno de juego en este importante duelo continental.

Pero, según reveló Gol Caracol, el futbolista aclaró que se trató de “una frustración personal” y no estaba atacando a nadie, sino que son emociones que se generan en estos partidos tan importantes para el equipo.

¡Rodallega salió MUY ENOJADO!



El capitán de Independiente Santa Fe fue sustituido y así se fue...



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“Yo salgo frustrado porque quiero jugar, aportar y sentirme importante, es algo a lo que estoy acostumbrado. Tengo una responsabilidad grandísima, sé lo que la gente pueda llegar a esperar de mí y ver que no conseguí al menos un cara a cara con el arco o patear. Anda diciendo por ahí que yo salí enojado con el cuerpo técnico, pero no es así, es frustración personal”, explicó.



El hecho se dio al minuto 74 cuando el equipo cardenal caía 2 a 0 frente a Platense en esta tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cardenales solo han sumado 1 puntos en esta edición del torneo, situación que también ha tenido inconformes a los hinchas.

El presente del equipo está lejos de ser ideal, tanto en la Liga como en la Copa Libertadores. En el torneo local, no tiene margen de error: está obligado a vencer este domingo 3 de mayo a Internacional de Bogotá si quiere asegurar su lugar en los ‘playoff’. Mientras tanto, en el frente internacional, la exigencia es aún mayor, ya que deberá sumar los nueve puntos restantes en disputa para mantener vivas sus opciones de clasificar a los octavos de final.