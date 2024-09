Imagen de Atlético Nacional emocionó a los hinchas antes de amistoso internacional

El próximo sábado, 7 de septiembre, Atlético Nacional estará en suelo estadounidense enfrentando un amistoso internacional contra el América de México. La gran noticia de este compromiso tendrá que ver con el debut del mexicano Efraín Juárez como director técnico del equipo, pero una imagen que compartió el equipo subió la felicidad entre los hinchas antes del partido.

Y es que, a través de redes sociales, el cuadro verdolaga mostró una imagen del golero David Ospina de regreso a los entrenamientos tras estar fuera casi un mes por una lesión. Esta imagen del antioqueño nuevamente con el equipo emocionó a los hinchas que esperan verlo nuevamente en el terreno de juego.

Aunque el club no ha confirmado si él hará parte del grupo de viajeros a Estados Unidos, el hecho de que nuevamente se ponga a punta para volver a competencia lo tomaron como motivación para este trámite de la Liga BetPlay 2024.

David Ospina en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Por qué David Ospina no estaba jugando?

A principios de agostos en un duelo vs. Águilas Doradas, el golero pidió cambio al entonces técnico Pablo Repetto por una molestia en su hombro que no le permitía continuar en el terreno. En principio se dijo que no se trataba de algo grave y sería de solo unas dos semanas, la situación se alargó y el golero antioqueño estuvo alejado en su trabajo de recuperación por casi un mes.

Publicidad

Dónde ver Atlético Nacional vs. América de México

El choque entre colombianos y mexicanos, según información oficial del cuadro verdolaga, se encuentra programado para el sábado, 7 de septiembre, a las 6:00 de la tarde (hora colombiana) en Orlando, Estados Unidos.

Por desgracia ningún canal, hasta ahora, ha anunciado que se podrá ver EN VIVO y online, habrá una plataforma internacional que sí lo tendrá, pero en México y no se sabe si su señal llegará hasta Colombia.