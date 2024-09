Ni dueños ni presidente, estos fueron los que eligieron el técnico en Atlético Nacional

Pese a la victoria de Atlético Nacional sobre Jaguares en su regreso a la Liga BetPlay tras varias semanas sin competencia oficial, un sector de la afición mantiene sus críticas por la elección del mexicano Efraín Juárez como director técnico del equipo ante su falta de experiencia como profesional y la sorpresiva salida del uruguayo Pablo Repetto.

Aunque un sector de la afición aseguró que detrás de esta edición estuvo la OAL buscando que, nuevamente, los futbolistas de la cantera sumaran minutos como sucedió hace algunos meses con la dirección anterior y, por eso, se dio la salida de Repetto, la respuesta del presidente verdolaga, Sebastián Arango, fue puntual al decir que “no fue una decisión impuesta”.

“Que yo sea hincha de Nacional no significa que siempre vaya a hacer lo que el hincha quiere, porque a veces uno como hincha no tiene la cantidad de información necesaria para juzgar (…) Nosotros vimos en Efraín vimos unos elementos diferentes a los demás que lo hacen para nosotros no una apuesta, sino una decisión afirmada que tiene lo que necesitábamos. Nunca había sido presidente del equipo, alguien confío en mí y no la voy a desaprovechar. No tomaría una decisión de estas si no estuviera seguro de que esta persona tuviera lo que tiene Atlético Nacional. Acá no hay imposiciones ni presiones. Convencidos de que nos traerá cosas buenas”, manifestó el presidente Arango en el programa de La Tertulia Verdolaga.

Efraín Juárez, el nuevo técnico de Atlético Nacional tras salida de Repetto // Fotos: Atlético Nacional y Club Brujas

¿Quién eligió al técnico Efraín Juárez?

En ese orden de ideas, Botero aseguró que fue una decisión en conjunto y no se trató de algo impuesto por parte del equipo ni mucho menos por él. Fue un trabajo al lado del director deportivo y miembros de la junta directiva para revisar los diversos perfiles, que, finalmente, dejaron como mejor opción al mexicano que tomó el mando del equipo paisa.

“Los elementos que estamos viendo para la elección de Efraín nos deja tranquilo (…) Ese perfil encaja, si uno se va para atrás, creo que, en los últimos 10, no había buen equilibrio de características. No hay garantías. Entiendo la inconformidad y la recibo, la crítica de la manera más humilde, pero creemos que eso que necesitamos lo tiene él”, añadió.