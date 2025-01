James Rodríguez, el segundo jugador colombiano libre más valioso, ¿quién lo supera?

James Rodríguez , el talentoso mediocampista cucuteño, vio cómo suetapa en el Rayo Vallecano llegó a su fin de manera anticipada, al no encajar en los planes del entrenador Iñigo Pérez. Tras rescindir su contrato con el club español, James se ha ubicado como el segundo jugador colombiano libre más valioso, según el portal especializado en transferencias Transfermarkt.

El volante, que tuvo una breve y poco destacada participación en Rayo Vallecano, con solo siete apariciones, dejó atrás su paso por España, donde no logró recuperar su nivel esperado. A pesar de esto, su nombre sigue generando interés a nivel mundial, con equipos de la MLS, México, Argentina y Colombia mostrando interés en hacerse con sus servicios. No obstante, aún no se ha concretado ninguna oferta.

Según el más reciente informe de Transfermarkt, James Rodríguez perdió un millón de euros en su valor de mercado, quedando actualmente avaluado en 2.5 millones de euros. Con esta cifra y a falta de confirmación oficial de su rescisión de contrato con el equipo de Madrid, ocupa el segundo puesto en el ranking de los agentes libres más caros de Colombia.

James Rodríguez y Junior // Fotos: AFP y Junior

¿Quién supera a James Rodríguez?

Sin embargo, el único jugador que supera a James en este listado es Mateus Uribe, quien, tras finalizar su contrato con Al Sadd de Qatar, tiene un valor de mercado de 3.5 millones de euros. El podio lo completa Harold Preciado, quien aunque figura en el ranking, se encuentra inhabilitado debido a una sanción por dopaje.

El futuro de James Rodríguez sigue siendo incierto, aunque el interés por su fichaje no cesa. Equipos de diversas ligas y países continúan luchando por hacerse con los servicios del talentoso mediocampista, mientras él toma su tiempo para decidir su próximo destino. La pregunta que todos se hacen es: ¿dónde continuará su carrera? El tiempo dirá si el cucuteño acepta alguna de las ofertas que se le presentan.

James Rodríguez sigue siendo tendencia: Cristian Daes presiona por su llegada al Junior

A esta hora,James Rodríguez continúa siendo uno de los temas más comentados en redes sociales, con miles de menciones, y todo gracias a las constantes declaraciones de Cristian Daes, empresario barranquillero y cercano amigo del volante cucuteño. Daes, conocido dueño de Tecnoglass, generó, de nuevo, revuelo con sus publicaciones en Twitter, donde sigue presionando para que el '10' de Colombia se vista con la camiseta del Junior de Barranquilla.

Publicidad

En su más reciente trino, Daes destacó las cualidades de Rodríguez, asegurando: “Todos sabemos es un crack. Ya el corazón de los quilleros es de él, el técnico Farias lo quiere. Compañía grande de bebidas está apoyando”. Este mensaje deja claro que hay un fuerte interés por parte del club y del entorno de James para que el talentoso mediocampista regrese al fútbol colombiano y se una al Junior de Barranquilla.

A pesar de la gran expectativa, el futuro de James Rodríguez sigue siendo incierto. Aunque las negociaciones avanzan, solo el propio jugador tiene la última palabra sobre su destino. La novela sobre su fichaje sigue abierta, y los hinchas de Junior y los fanáticos del fútbol colombiano esperan con ansias una definición.