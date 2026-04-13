Javier Hernández critica arbitraje en el clásico Millonarios vs. Santa Fe: "Semejante embarrada"

La polémica por el arbitraje en el empate entre Millonarios e Independiente Santa Fe sigue encendida. El periodista Javier Hernández no dudó en cuestionar duramente la actuación de los jueces, especialmente de Andrés Rojas. El foco de la discusión estuvo en una jugada protagonizada por Radamel Falcao García, que para muchos debió sancionarse como penal.

Durante su opinión en Blog Deportivo, Hernández fue enfático al señalar que la decisión arbitral fue errónea desde el primer momento.

"Yo la verdad he visto la jugada, no necesité la cámara de abajo, que la graba alguien en la tribuna, yo no la necesité. La vi desde el primer impacto, dije, es penalti", afirmó el director de Blog Deportivo.

¿Penal contra Falcao por parte de Daniel Torres? Foto: captura de video WIN

En ese sentido, explicó que el delantero ganó la posición y fue cargado por la espalda por el rival Daniel Torres cuando estaba en el aire. A su juicio, la infracción no solo ameritaba sanción, sino que incluso pudo derivar en expulsión.



El periodista respaldó su análisis en principios arbitrales reconocidos, citando al instructor argentino Roberto Goicochea: “Un penalti no se deja de pitar por lo sutil del contacto, ni se pita por lo aparatoso de la caída”. Bajo ese argumento, insistió en que la jugada cumplía todos los criterios para ser sancionada, especialmente por la condición de vulnerabilidad del atacante en el momento del contacto.



Críticas a árbitros colombianos del Mundial

Asimismo, cuestionó la actuación del VAR, encabezada para este compromiso por Nicolás Gallo Según el comunicador, debió intervenir obligatoriamente en esta jugada que pudo haber cambiado el marcador final e, incluso, las aspiraciones del embajador en la clasificación al grupo de los ocho.

"Se estrenaron la nominación al campeonato del Mundo, el llamado, la convocatoria, lo estrenaron con semejante embarrada, semejante embarrada. Y creo que es más de Gallo que el juez central, porque el juez central se puede equivocar, pero al que no se le puede pasar por alto una jugada de esta es al VAR, porque el VAR tiene 50.000 cámaras", concluyó.