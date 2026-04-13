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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Javier Hernández critica arbitraje en el clásico Millonarios vs. Santa Fe: "Semejante embarrada"

Javier Hernández critica arbitraje en el clásico Millonarios vs. Santa Fe: "Semejante embarrada"

El director de Blog Deportivo también cuestionó que los errores los protagonizaron los representantes de Colombia en el arbitraje de cara al Mundial de la Fifa del 2026 que empezará en menos de dos meses.

Javier Hernández Bonnet opina sobre el arbitraje del clásico y el penal contra Falcao
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Fotos: Blu Radio y @MillosFCoficial
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 13 de abr, 2026

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