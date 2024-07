¿Jhon Duque, cerca de llegar a Santa Fe? Esto es lo que se sabe de este rumor

Comenzó la Liga BetPlay 2024-II y Atlético Nacional aún no termina de cerrar su mercado de fichajes. Pero no todos son buenas noticias, pues con la llegada de tanto futbolista es inminente la salida de algunos y el nombre que comenzó a sonar para irse fue el de Jhon Duque, quien no sería tenido en cuenta por el uruguayo Pablo Repetto.

Pero la razón principal por la que el futbolista bogotano saldría del cuadro verdolaga es por sus lesiones que, por desgracia, suelen darse muy seguido dejando al club sin opciones en momentos cruciales por lo que el técnico no vio con buenos ojos su continuidad.

La noticia no agradó del todo al hincha verdolaga, pues varios mensajes llegaron a las redes del bogotano pidiendo que se quede ya que creen que aún tiene mucho por aportar al equipo, además que conquistó algunos títulos con Nacional dando todo de sí en momentos cruciales en que se le necesitó.

Jhon Duque se convirtió en el segundo refuerzo 'verdolaga'. Foto: Atlético Nacional.

“¡Una lastima! Este se mete sangre y corazón”; “Pues honestamente, no jugó mucho por sus lesiones, pero cuando jugó, lo dio todo”; “Mal por las lesiones, pero cuando jugaba lo daba todo”; “Muy poca continuidad en Nacional. Ese jugador va a dar de qué hablar a donde llegue”, fueron algunos comentarios de hinchas verdolagas tras conocerse la noticia.

Asimismo, luego de conocerse la noticia, en redes sociales creció un rumor del destino que tendría Jhon Duque sería en su natal Bogotá, pero no en Millonarios como en algún momento estuvo, pues ahora sería Independiente Santa Fe el interesado en los servicios del volante 5.

Pero, por desgracia, esto solo ha sido un rumor de redes que ni del club verdolaga ni el club cardenal dan fe de que existe una negociación real entre las parte para que se dé este fichaje, por lo que se mantiene, por ahora, como algo hablado entre hinchas.