Jugador de Once Caldas celebró con su mamá en el estadio y fue expulsado: "Esto es de ella"

Se viralizó en redes sociales este domingo, 30 de julio, un gol de Once Caldas ante Deportivo Cali, pero no por la actuación del 'Blanco Blanco', sino por la celebración de Yeiler Valencia que tras anotar salió corriendo hacía la tribuna del Palogrande para poder abrazar a su mamá.

La imágen le dio la vuelta al país, pues muchos, juntos a Valencia, manifestaron la importancia de agradecer a la mamá en esos momento, según lo dio a conocer en diálogo con Blog Deportivo el jugador, que, además, dijo que le dolió ver que el árbitro lo expulsara porque quería jugar más.

Futbolista del Once Caldas marcó su primer gol como profesional, fue a la tribuna a abrazar a su mamá, y después fue expulsado por doble amarilla. ❤️pic.twitter.com/wWheDt4dvx — FAN11 Futbolero 🌟 (@Fan11Futbolero) July 30, 2023

"Sí. Muy contento y feliz por hacer mi primer gol, pues el celebrarlo con mi mamá que siempre me ha apoyado y siempre ha estado ahí, ella se la merece. Cuando la abracé, le dije: mamá te amo, que eso es para ti (...) Muy triste (por la roja), porque quería seguir jugando y ya después del gol hay una motivación que uno siente, pero al ver que salió la roja me sentí muy mal y se me salieron las lágrimas", manifestó el jugador Yeiler Valencia en Blog Deportivo.

Asimismo, Valencia dijo que no se arrepentía en lo absoluto de salir a abrazar a su mamá, además que contó con el apoyo de Pedro Sarmiento, técnico de Once Caldas, que le dijo que no pasaba nada y entendió esa motivación que vivió el jugador en el terreno de juego.

Publicidad

¿Por qué expulsaron a jugador de Once Caldas por celebrar con la mamá?

La exárbitra Johana Chaparro, de Blog Deportivo, explicó que la acción finalizó en tarjeta roja "por la conducta antideportiva por una celebración exagerada" que deja una tarjeta amarilla, además que el jugador antes de salir a la tribuna ya tenía una tarjeta amarilla y por eso terminó expulsado del partido.