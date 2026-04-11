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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Junior golea 3-0 a Águilas Doradas en Medellín y Carlos Bacca alcanza histórico registro

Junior golea 3-0 a Águilas Doradas en Medellín y Carlos Bacca alcanza histórico registro

Con este resultado, el conjunto barranquillero llegó a 28 puntos y se mantiene en la tercera posición de la tabla, cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares. El partido se definió rápidamente.

Junior golea 3-0 a Águilas Doradas en Medellín y Carlos Bacca alcanza histórico registro
Junior golea 3-0 a Águilas Doradas en Medellín y Carlos Bacca alcanza histórico registro
Foto. X @JuniorClubSA
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 11 de abr, 2026

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