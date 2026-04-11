Junior golea 3-0 a Águilas Doradas en Medellín y Carlos Bacca alcanza histórico registro

Junior de Barranquilla consiguió una victoria contundente 3-0 frente a Águilas Doradas en condición de visitante, en el estadio Cincuentenario de Medellín, en el marco de la Liga BetPlay. El equipo dirigido por Alfredo Arias utilizó una nómina mixta pensando en su próximo compromiso por Copa Libertadores, pero aun así mostró solidez colectiva, control del juego y eficacia en el área rival.

Con este resultado, el conjunto barranquillero llegó a 28 puntos y se mantiene en la tercera posición de la tabla, cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares. El partido se definió rápidamente.

Apenas al minuto de juego, Bryan Castrillón abrió el marcador tras una asistencia de Jhon Navia, sorprendiendo a la defensa local. Junior mantuvo la intensidad durante la primera mitad y antes del descanso amplió la ventaja con una acción colectiva que terminó en asistencia del propio Castrillón para Carlos Bacca, quien definió dentro del área para el 2-0 parcial.

En el tramo final del encuentro, Luis Muriel cerró la goleada con una anotación que confirmó el dominio del visitante, mientras Águilas Doradas sufrió además la expulsión de Jean Pineda, lo que condicionó aún más su rendimiento.



Más allá del resultado, la anotación de Carlos Bacca representó un registro histórico al alcanzar los 346 goles como profesional, cifra con la que iguala a Víctor Hugo Aristizábal y se ubica en el tercer lugar de los máximos goleadores colombianos, solo por detrás de Radamel Falcao García y Dayro Moreno. El delantero también cortó una racha sin anotar que venía desde mayo de 2025.

La rotación implementada por Alfredo Arias le permitió darle descanso a sus titulares habituales de cara al compromiso internacional en Paraguay. La respuesta del plantel alterno dejó una valoración positiva en el cuerpo técnico, evidenciando la profundidad de la nómina para competir en dos frentes. Junior ahora se enfoca en su participación en la Copa Libertadores y volverá a la Liga BetPlay el 19 de abril frente a Llaneros.