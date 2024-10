Junior respalda a la Dimayor sobre desmanes: "No tenemos relación con esos hinchas"

Tras el pronunciamiento del presidente de Atlético Nacional,Sebastián Arango Botero, de llevar hasta última instancia de apelación el caso de las sanciones impuestas por Dimayor, Junior de Barranquilla se pronunció y respaldó al ente deportivo frente a esta decisión y aseguró que “no tiene relación” con los implicados en los desmanes.

“Junior FC S.A no tiene relación con los dos individuos que participaron en los disturbios en el partido que nos ocupa, no facilitó el traslado ni entregó entradas a las personas que causaron violencia. Estas acciones no representan a la afición de Junior ni a los valores del equipo, que promueve el juego limpio dentro y fuera del campo, así como el respeto a los rivales y a su afición”, expresó el club en su comunicado.

Asimismo, el club aseguró que “promueve un diálogo de paz” que sus hinchas cumplen en sus escenarios deportivos. Por otro lado, mostraron su respaldo de apoyar la decisión de la Dimayor que, según dijeron, cumple bajo el reglamento de que el equipo local sí está a cargo de ofrecer las garantías de seguridad.

“Estos precedentes muestran que la actuación reciente no es extraordinaria ni se aparta de los criterios establecidos de aplicación de las normas vigentes, pero además refuerzan que la seguridad es prioritaria y que la organización de eventos debe centrarse en el bienestar de todos los asistentes (…) Cabe resaltar que el club también fue sancionado seis (6) fechas de suspensión de plaza parcial (tribunas norte y occidental, partes alta y baja) y una multa económica”, añadieron

Por último, el cuadro tiburón se comprometió a colaborar con las autoridades para evitar futuros incidentes, reforzando la imagen que “es de un club comprometido con la paz en el fútbol, con la aplicación establecidas y con el respeto integral por los rivales y sus aficiones, bajo el entendido que a todos”.