La confesión de Falcao tras marcar su primer gol con Millonarios: conmovió a más de uno

En una noche que jamás olvidará, pese a que ha estado en grandes citas a nivel orbital, como el Mundial de 2018 en Rusia, el delanteroRadamel Falcao García marco su primer gol en la liga colombiana,luego de casi 252 minutos de espera, y cuatro presentaciones fallidas para tal fin. Y su víctima fue el débil Patriotas de Tunja, al que los azules golearon (3-0) en Villavicencio, por la fecha 8 del torneo.

Con un remate de pierna izquierda, el atacante de 37 años venció al arquero Juan David Valencia y puso a celebrar a los más de 18.000 espectadores que se dieron cita en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, en un marco que conmovió al delantero samario: no solo por su homenaje a Javier Acostal hincha que se practicó la eutanasia, sino porque por fin hizo realidad un sueño.

Y es que nunca antes había tenido la posibilidad de festejar un gol con los embajadores, ni siquiera en los encuentros de pretemporada disputados por el club, por lo que este significó un anhelo desbloqueado para el popular Tigre. Así lo hizo saber en conferencia de prensa, en la que no ocultó su emoción por darle la felicidad a quienes viajaron a la capital del Meta para verlo festejar su primera conquista.

“Llevo muchísimo tiempo soñando esto, a mí me tocó irme del país muy joven este sueño se aplazó por más más de 23 años. Cuando hice el gol no sabía qué hacer, me sentí como un nño cumpliendo ese primer sueño que tenía”, reveló el atacante, que después de vestir camisetas de clubes importantes del planeta, como River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Chelsea y Manchester United, entre otros, tenía esta cuenta pendiente.

Falcao en Millonarios. Foto: cuenta X @MillosFCoficial.

Publicidad

Desde el 19 de julio, cuando debutó en el rentado criollo, Falcao estaba buscando con ansias esa anotación, y esta por fin llegó, para su tranquilidad y la del cuerpo técnico, al mando de otro samario: Alberto Gamero, que volvió al triunfo luego de duras derrotas en el campeonato. Todo fue felicidad para los hinchas del conjunto bogotano, que espera recomponer el camino y llegar a los primeros lugares del tablero de posiciones.

Experimenté una sensación maravillosa al anotar mi primer gol, especialmente en un marco como el de hoy, con todos los hinchas acompañándonos en Villavicencio. Quiero agradecerles a todos, estoy muy contento. Gracias a Dios, al cuerpo técnico, a mis compañeros, a los hinchas y a todos los que pertenecen a esta institución. También quiero dedicar este momento a mi familia expresó el delantero samario

Así como mostró su satisfacción por el gol, también recordó a Acosta: el hincha que lo conmovió y le dejó una gran lección de vida, por más de que su decisión haya sido la de someterse a una muerte digna, a sus 36 años. Y todo producto del cáncer que lo aquejaba y que hizo todo un infierno su día a día.

Publicidad

“Desafortunadamente, perdimos a un hincha de Millonarios recientemente. Quiero dedicarle este gol a él también. Fue un momento especial en todos los sentidos. Lo mencioné al terminar el partido, se lo había prometido, y gracias a Dios pude cumplir con el gol”, puntualizó El Tigre, que está listo para darle más emociones a los fanáticos de Millonarios, que esperaron años por este especial instante.