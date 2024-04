La estrategia del DIM para conseguir la victoria frente a César Vallejo en Copa Sudamericana

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) venció el miércoles, 10 de abril, por 4-2 al peruano César Vallejo en la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. Brayan León, uno de los protagonistas del encuentro, habló en Blog Deportivo sobre la victoria y la estrategia que plantearon para obtenerla.

El jugador del DIM resaltó la importancia de la presión alta como clave para el triunfo. Bajo la dirección de Arias, el equipo buscó imponerse desde el principio, aprovechando su condición de local para generar respeto en el campo de juego. "Dijo que éramos locales, estamos en nuestra casa y había que hacerla respetar", aseguró.

La presión constante no solo fue una estrategia táctica, sino una filosofía que el equipo adoptó, recordando épocas pasadas donde esta dinámica los llevó a ser subcampeones de Colombia. León, quien se caracteriza por su intensidad en la presión, reconoció que, a veces, esta exigencia puede afectar su capacidad de finalización, pero confía en que las oportunidades de gol llegarán.

El jugador también compartió sus experiencias en el campo, incluyendo la frustración de ver anulado un gol después de una galopada impresionante. Sin embargo, León demostró su mentalidad enfocada en seguir adelante y continuar buscando oportunidades para contribuir al equipo.

"Me quedé pensando en el momento "ya me lo anularon" y solo pensaba en seguir insistiendo, porque no había de otra", contó.

Con la mirada puesta en el próximo desafío contra Defensa y Justicia el próximo jueves 25 de abril, León y el Independiente Medellín están determinados a seguir escalando posiciones en el Grupo A de la Copa Sudamericana. Con una combinación de trabajo duro, estrategia y determinación, buscarán alcanzar sus objetivos en el torneo continental.