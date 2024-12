La fuerte denuncia de Efraín Juárez sobre David González: "En el fútbol hay códigos"

Al final del partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional por la gran final de la Liga BetPlay se dio una fuerte pelea entre ambos clubes, en donde se vieron envueltos los dos técnicos de los equipos. Fue tanta la molestia por lo sucedido, que, en rueda de prensa, el timonel verdolaga, Efraín Juárez, comenzó hablando de molesto que estaba con David González por la forma en que trató a uno de sus jugadores y aseguró que "lo insultó".

"Una disculpa por interrumpir. Pero quiero hablar de un tema: me duele mucho el corazón. Soy un tipo de muchos valores y principios, se me ha acusado y tachado de mi persona como de técnico. Pero en el fútbol y en la vida hay códigos, valores y principios. Jamás insultaría a un jugador del equipo contrario. Hoy pasó eso en la cancha y me duele porque como dije son como mis hijos, pero eso no lo puedo permitir, que un entrenador de otro equipo llame de forma tan fea a un jugador mío y eso me entristece más allá del partido. A mí es el primero a que juzgan por festejar, como actúo y siempre la he comido. La he aceptado cuando no debo, pero siento que esto va más allá de un simple juego, se trata de educación y valores de vida que no se trasladan a la cancha", expresó el técnico de Atlético Nacional al inicio de la rueda de prensa.

Si bien se desconoce qué dijo el técnico del conjunto pijao, todo habría sido contra el delantero Alfredo Morelos cuando se encontraba en la línea esperando que se diera su sustitución. Pero, añadido a eso, el propio timonel de vino tinto y oro, David González, reconoció que sí se equivocó en el terreno de juego y se excusó en que se dejó llevar por el calor del partido actuando como jugador y no como entrenador.

"Sobre el final del partido estaban las emociones a tope. Me vi incluido en un alegato y perdí mi temperamento y cabeza. Es algo que desde que soy entrenador no me había pasado y fue un momento en donde volví a ser el jugador. La verdad me siento apenado y no debí hacerlo, pero no tuve control y en ese momento afloró. Pero allí manifesté las disculpas y que me había equivocado, pero sé que eso muchas veces no basta", dijo.