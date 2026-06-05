"La mente te manda a una zona de confort": exjugador advierte a Junior antes de la final vs Nacional

Roberto Peñalosa, referente del Junior, analizó la ventaja del equipo tras el 3-0 en la ida y advirtió sobre el peligro psicológico de este resultado. El exdefensa afirmó que "uno, a veces, por mucho que crea y quiera no pensar en ese 3-0, la mente te manda algo de una zona de confort, de estar tranquilos, de que ya estamos coronados, de que tenemos el 80 % de la copa ganada".

Peñalosa expresó su inquietud por el inusual tiempo de descanso entre los partidos de la final, algo que podría afectar la concentración del plantel. Según el exfutbolista, "para descansar de pronto sea bueno, pero también puede ser que tú, ganando 3-0 y teniendo tantos días, te puedas desenfocar, te puedas salir; ya puedes salir a caminar un poquito, puedas comerte una hamburguesa de más".

Al comparar la final de 2004 con la actual, destacó que hoy los jugadores cuentan con más información gracias a la tecnología y las redes sociales. Peñalosa recordó que en su época "no existían todos estos medios... No se va a sorprender el Junior de hoy porque hoy en día se ven más las cosas que se están haciendo y, segundo, porque ya nos pasó una vez a nosotros".

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue el recuerdo del "detonante" que permitió la remontada histórica de Junior en Medellín. Relató que, cuando Nacional ganaba 5-1, los rivales "empezaron a relajarse y ellos empezaron a colocarse la camisa de campeón en el banco... Eso nos despertó a nosotros ese orgullo y nos hizo que, en vez de achicopalarnos, saliéramos para adelante".



Sobre el nivel actual, Peñalosa coincidió en que el equipo de Arias fue más dominante que el de 2004, destacando la superioridad estratégica en Barranquilla. "Tácticamente, Junior lo superó. Esta vez Alfredo Arias ganó. Junior fue superior en todo, en las marcaciones que hizo y en que mejoró mucho en la fase ofensiva; fue eficaz", sentenció el exjugador.

Finalmente, resaltó que, aunque el ambiente en el Atanasio Girardot será "impresionante por lo que empuja la gente y lo que grita", el grupo actual está mejor preparado. Peñalosa concluyó que los jugadores ya conocen el escenario, comparándolo con el marco vivido recientemente en la final contra Tolima, por lo que la sorpresa no será un factor en contra