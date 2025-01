Las palabras de Efraín Juárez que ilusionan a hinchas de Atlético Nacional; lo felicitan

La gran sorpresa que dejó el fútbol profesional colombiano en 2024 llegó desde Europa, pero con nacionalidad mexicana. Atlético Nacional apostó por un técnico debutante como Efraín Juárez, que si bien fue recibido en cientos de críticas, el tiempo terminó dando la razón tanto a él como a los directivos que creyeron en su proyecto para terminar con el título de la Liga y Copa BetPlay.

Ahora, en diálogo con el diario Récord de México, el técnico confesó lo complejo que ha sido la etapa en el cuadro verdolaga, pero que todo lo que se ha dado ha sido fruto del trabajo duro. De hecho, dijo que "se festeja solo un día" y que después del título de la Liga BetPlay se puso a trabajar y decidió no viajar a su país para pasar Navidad, sino que comenzó a enfocar su proyecto del 2025.

"Tuve una preparación de lo mejor. Porque más allá de prepararte, era el día a día con experiencia. Más allá de hacer el curso de UEFA, era hacer el día a día cuando llegué a Nueva York City con ayuda de ellos comencé a tomar los cursos para ser entrenador, lo debes llevar a cabo lo que haces en las aulas y en el club. Como auxiliar y con un técnico que aparte de ser mi amigo, mi mentor y mi jefe con una metodología diferentes, que es un tipo de Noruega que todo es muy cuadrado que todo es con base a la preparación", dijo.

El secreto del título de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional.

Las palabras de Efraín Juárez que ilusionan

No solo el hecho de que pasara Navidad en Medellín y no en méxico por prepara la temporada 2025, sino que aseguró que, sin duda, Atlético Nacional era el más grande de su país y con un palmarés muy importante, además de una relevancia importante en el continente que debe validar en la Copa Libertadores: "Hasta que no llega y lo vives adentro, es un club gigante. Exigencias desde el día uno, críticas porque un tipo sin experiencia llegaba", dijo.

Pero lo que de verdad motivó al hincha verdolaga fue su ambición, pues dijo que su calificación era de fin de semana. Si bien fue bicampeón, el hecho de comenzar a perder lo volverá a poner en la cuerda floja y llegarán nuevamente las críticas, por eso, seguirá trabajando en el día a día buscando crear mayor proceso.

"Más allá de formar un equipo, debes forjar una familia. Uno de los primeros objetivos era formar una familia, creo que es una de las cosas más difíciles. Era hacer una cercanía a ellos, que nos vean como jefes, papás y amigos", puntualizó.

Efraín Juárez, técnico de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional