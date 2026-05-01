Llueven críticas en Atlético Nacional por incluír nuevamente a Nicolás Rodríguez

Luego de un mes por fuera, Nicolás Rodríguez volvió a la convocatoria de Atlético Nacional, pese que, hasta ahora, no se ha definido por parte de la Fiscalía General de la Nación la resolución de su caso de presunto abuso sexual contra una joven de 19 años en una discoteca de Medellín.

No obstante, la decisión de volver a incluir al volante no cayó del todo bien en un sector de la afición debido a que no se ha comprobado la inocencia del futbolista; de hecho, en un comunicado, el ente investigador aseguró que se encuentra en "etapa de indagación, por el delito de Acceso carnal violento". Por lo tanto, aclaran que actualmente no han tomado una decisión que permita desestimar la denuncia presentada, por lo que las investigaciones continúan.

Foto: Atlético Nacional

Esto ha generado algunas críticas en contra del cuadro verdolaga en la inclusión del futbolista nuevamente en la lista de convocados. Lo último que supo es que, supuestamente, una serie de pruebas halladas en contra del jugador resultaron ser falsas y por eso volvió a entrenamientos, al igual que este regreso en los viajeros de cara al duelo vs. Once Caldas por la última fecha de la Liga BetPlay.

"Atlético Nacional se dirige a la opinión pública en relación con la denuncia interpuesta contra el jugador Nicolás Rodríguez Calderón. Como institución, expresamos nuestra solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia. Rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana, principios que orientan nuestro actuar y que están por encima de cualquier interés deportivo", indicaron del equipo en su momento sobre este caso.



Atlético Nacional visitará este viernes, 1 de mayo, a Once Caldas en el estadio Palogrande Manizales por la última fecha de la Liga BetPlay. El cuadro verdolaga ya logró su clasificación a la próxima ronda desde hace varias fechas.