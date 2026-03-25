Defensa de futbolista Nicolás Rodríguez niega participación o responsabilidad en presunto abuso

Una denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación contra el futbolista Nicolás Rodríguez, integrante del club Atlético Nacional, por presuntos delitos relacionados con acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. La denuncia fue interpuesta por la joven Chenoa Cortés Rivera, de 19 años, quien relató que los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 15 de marzo en el municipio de Rionegro.

De acuerdo con el relato consignado en la denuncia, la joven indicó que inicialmente compartió con el futbolista y otros hombres en una discoteca en Medellín. Posteriormente, hacia las 3:00 de la madrugada, se desplazaron hacia Rionegro en un vehículo en el que se encontraban varios hombres, entre ellos el jugador. Según la denunciante, durante el trayecto se le indicó que al inmueble al que se dirigían llegarían otras mujeres, situación que finalmente no ocurrió.

Nicolás Rodríguez en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

En la denuncia radicada ante la Fiscalía, la presunta víctima aseguró que continuaron consumiendo bebidas alcohólicas y que, en determinado momento, se quedó dormida. De acuerdo con su relato, posteriormente habría sido llevada por el futbolista a una habitación del inmueble, donde, según su versión, habría sido abusada por él y por otro hombre. La joven asegura haber perdido el control de su cuerpo durante los hechos.

En el proceso judicial, se cuenta con capturas de pantalla sobre presuntas insinuaciones y mensajes relacionados con los hechos, junto a un examen de Medicina Legal.



Mientras avanza la investigación, la defensa del futbolista también se pronunció frente a los señalamientos. El abogado Luis Felipe Henríquez, quien representa al jugador, aseguró que su equipo jurídico adelanta las acciones necesarias para demostrar la inocencia de su cliente.

El jurista explicó la estrategia que adoptará la defensa dentro del proceso judicial: “Nosotros vamos a darnos a la tarea de demostrar probatoriamente que él no ha tenido participación directa en los hechos que se le están endilgando. Lógicamente, este es uno de los temas más controversiales. Primero, por la connotación de la presencia de una mujer que tiene una protección superior. No vamos nunca a denigrar. Y segundo, que este es un tema de los delitos que se llaman delitos a puerta cerrada”, señaló.

La defensa también manifestó que actualmente se prepara ante la posibilidad de que se emita una orden de captura o se adelante una imputación de cargos dentro del proceso: “Uno, por la experiencia, sabe que si hay una denuncia de este tipo, lo más normal es que ya exista una orden de captura y nos estamos preparando para esa situación porque se legalizaría la captura y, lógicamente, viene como paso subsiguiente procesal, como etapa procesal, la formulación de la imputación. Allí es donde vamos a enterarnos realmente cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que tiene la Fiscalía que supuestamente realizó Nicolás Rodríguez”.