En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendio en Cali
Accidente de avión Hércules
Gustavo Petro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Defensa de futbolista Nicolás Rodríguez niega participación o responsabilidad en presunto abuso

Defensa de futbolista Nicolás Rodríguez niega participación o responsabilidad en presunto abuso

La defensa de Nicolás Rodríguez también manifestó que actualmente se prepara ante la posibilidad de que se emita una orden de captura o se adelante una imputación de cargos dentro del proceso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad