Lo que se sabe de la propuesta a Alejandro Bernal por parte de Atlético Nacional

A finales de agosto nació un rumor en torno al cuerpo técnico del mexicano Efraín Juárez en Atlético Nacional, pues, según fuentes, el exfutbolista Alejandro Bernal llegaría al equipo como asistente técnico para apoyar e influir al nuevo técnico como parte del proceso de adaptación en el fútbol profesional colombiano.

Sin embargo, este jueves, 12 de septiembre, durante la presentación oficial del cuerpo técnico no se vio al exfutbolista verdolaga en la rueda de prensa y esto generó varias preguntas de qué tan cierta era dicha información, incluso, el propio mexicano aseguró que esa era una decisión institucional.

“Es un tema institucional, del club. Sabemos de su jerarquía y lo que ha representado. Es una pregunta más para el club. Estaban en términos de concretar, pero la realidad es que no depende de mí. Nosotros estamos abiertos y muy contentos. Si se llega a sumar lo recibiremos porque sería un aporte para nosotros con el conocimiento que tiene, no solo de Atlético Nacional, lo que representa para Colombia y para la Liga. Estamos abiertos, pero son circunstancias que no dependen meramente de nosotros”, dijo.

Alejandro Bernal en Atlético Nacional // Foto: AFP

¿Pero sí regresará Alejandro Bernal?

Sí. El propio presidente Sebastián Arango Botero lo confirmó el día que se presentó al nuevo técnico y dijo que será de mucho ayuda su experiencia profesional para darle la calidad que necesita el equipo en este proceso de construcción, en especial porque “conoce el ADN verdolaga”.

Además, a través de su cuenta de Instagram, Bernal dejó algunas pistas de su futuro y publicó unos emojis haciendo referencia a su inminente regreso al club verdolaga, del cual en múltiples ocasiones se ha declarado hincha.

No será asistente técnico

Si bien se confirmó que regresará al cuadro verdolaga, su rol estará alejado de las decisiones del equipo. Según fuentes cercanas al club, Bernal llegaría a ser parte del equipo de Gustavo Fermani, el actual director deportivo del equipo con un rol más administrativo.