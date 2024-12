Médico de Atlético Nacional da noticia de cara a la finales, ¿se preocupan hinchas?

Ilusión en la afición de Atlético Nacional tras que, este domingo, 8 de diciembre, el club se clasificara a la gran final de la Liga BetPlay al último momento gracias al empate entre Deportivo Pasto y Millonarios, el cual fue suficiente para que los verdolagas disputen una nueva final en el fútbol profesional colombiano.

Pero durante el compromiso, David Ospina salió con molestias lo que generó fuertes alarmas de la situación del experimentado guardameta de cara a estos cuatro partidos decisivos que tendrá el club, dos contra América de Cali y dos contra Deportes Tolima por Copa y Liga, respectivamente, en los próximos días.

¿Hinchas, preocupados por lesiones? Esto dice médico

Nelson Rodríguez, médico de Atlético Nacional, respondió en zona mixta del duelo vs. Independiente Santa Fe el estado físico del equipo de cara a estas finales. Por fortuna, le dio una buena noticia a la hinchada y es que, según él, el técnico podrá contar hasta el momento con todo el plantel para estos compromisos.

"Tenemos jugadores entre algodones por la cantidad de partidos jugados, por la intensidad de su juego, entre esos Marino Hinestroza. Ya hicimos la primera ronda y todo estarían disponibles para el profe el día jueves (...) Es normal, están cansados, la cantidad de partidos ha sido monstruosa, pero es nuestro trabajo recuperarlos", dijo.

Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Y David Ospina?

El golero tiene una fatiga en el aductor y será evaluado, pero, según el médico, no parece algo grave y esperan contar con el portero para las finales del fútbol colombiano que disputará el equipo en las próximas semanas: "Veremos la situación, pero no se ve complejo", dijo.

Hecho que, por supuesto, alegra a la afición verdolaga para estos duelos decisivos que tendrá que afrontar el equipo ante los rivales mencionados. El primero de los cuatro partidos será el 12 de diciembre en el Atanasio Girardot vs. América de Cali por Copa BetPlay.

David Ospina en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

