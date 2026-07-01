Millonarios cambiaría de dueños: venta del equipo embajador sería un hecho

Bombazo en el fútbol profesional colombiano en medio de la Copa Mundial de la FIFA, de acuerdo con algunas versiones, Millonarios habría sido vendido en este 1 de julio tras una negociación entre los 70 y 80 millones de dólares que traería una nueva junta directiva para tomar el rumbo del futuro de la institución.

Hasta la fecha, el cuadro albiazul ha pertenecido al fondo de inversión británico Amber Capital, quienes poseen el 86.1 % de las acciones del club. En la cabeza como máximo accionista ha estado Gustavo Serpa, quien se ha ganado el cariño de la hinchada con el paso de los años, pero, en 2027, el futuro del club tendría un rumbo, según algunos periodistas, entre esos, Guillermo Arango.

Victoria de Millonarios // Foto: Millonarios

Los nuevos dueños llegarían desde los Estados Unidos, precisamente de un fondo de inversión de Florida que se ha puesto en el negocio del fútbol en los últimos meses, asimismo, las acciones que actualmente pertenecen a los hinchas no entrarían en dicha negociación.

Por ahora, la información no ha sido confirmada por el club, sino se ha filtrado los detalles de la negociación a la espera de un pronunciamiento formal desde la institución. Pero de hacerse oficial, este marcaria un nuevo comienzo para Millonarios tras 15 años en manos de Amber Capital.



Durante su etapa con este grupo británico, Millonarios consiguió siete títulos, entre esos, tres estrellas y una de esas frente a Atlético Nacional en la final del 2023. Pero la gran deuda fue el ámbito internacional, en donde el club no pudo superar la fase de grupos ni en Libertadores ni en Sudamericana, lo que ha exigido a la hinchada la necesidad de un nuevo inicio.