Nacional habría definido futuro de Nicolás Rodríguez tras decisión de la Fiscalía

A finales de marzo de 2026, Atlético Nacional confirmó y se pronunció sobre una denuncia penal que hay en contra del futbolista Nicolás Rodríguez por presunto abuso sexual con una joven de 19 años durante una fiesta en una discoteca en Medellín.

“Atlético Nacional se dirige a la opinión pública en relación con la denuncia interpuesta contra el jugador Nicolás Rodríguez Calderón. Como institución, expresamos nuestra solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia. Rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana, principios que orientan nuestro actuar y que están por encima de cualquier interés deportivo”, dijo el club, que informaba que apartaba al volante del grupo profesional mientras avanza el proceso legal.

Sin embargo, se ha conocido nueva información en torno a esta situación y la decisión que habría tomado el cuadro verdolaga tras nueva información revelada por parte de la Fiscalía General de la Nación.

¿Se va Nicolás Rodríguez de Atlético Nacional?

No. De hecho, según información revelada por periodistas como Pipe Sierra y Juan David Londoño, el volante estaría próxima a retomar entrenamientos grupales y, probablemente, con la posibilidad de ser convocado tras conocerse que la Fiscalía encontró que una de las pruebas realizada salió negativa y, si bien no se ha confirmado su inocencia, desde el club y el entorno del futbolista esperan que pronto se resuelva esta situación.



Nicolás Rodríguez en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Los números de Rodríguez en su paso por Atlético Nacional

El atacante llegó a inicios de 2026 al cuadro verdolaga como un gran prospecto para los planes de Diego Arias, además como un elemento para reemplazar a Marino Hinestroza. En pocos meses comenzó a mostrar su talento y en 12 partidos disputados ha logrado un gol y dos asistencias, demostrando su impacto y efectivas como parte del equipo en la zona de ataque.