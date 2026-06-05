"No está fácil, pero hay ilusión": Gastón Pezzuti sobre la vuelta de final entre Nacional y Junior

Gastón Pezzuti analizó la gran final del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. El exarquero aseguró que, aunque la desventaja es real, "siempre que haya posibilidades, hay una ilusión". El equipo verde deberá remontar un resultado adverso en el estadio Atanasio Girardot para ser campeón.

Para el ídolo verdolaga, Junior hizo las cosas muy bien en el partido de ida, superando tácticamente a Nacional. Pezzuti señaló que el conjunto paisa fue "desbordado y superado por un gran rival" en la capital del Atlántico. Por ello, dijo, urge replantear la modalidad de juego y la forma de afrontar esta instancia definitiva.

Respecto a la urgencia de marcar temprano, Pezzuti advirtió que no deben presionarse con tiempos estimados para conseguir el gol. Según el exfutbolista, "vale igual el gol tanto en el minuto uno como en el noventa". No obstante, admitió que anotar pronto podría trasladar toda la presión al equipo barranquillero.

El analista destacó que Junior cuenta con un plantel sólido y un técnico experimentado, como el uruguayo Arias. Nacional tendrá que jugar contra esa "experiencia que hay del otro lado" para lograr la épica remontada. La inteligencia táctica del rival será un factor determinante en los noventa minutos finales.



Sobre las críticas al estilo de juego defensivo o a las marcas personales, Pezzuti fue enfático en priorizar los resultados. "En el fútbol moderno, en el pasado y en el futuro, lo que vale es el resultado", afirmó contundentemente. Para él, la efectividad es más valiosa que las discusiones teóricas sobre tácticas antiguas.

La hinchada jugará un papel fundamental en Medellín, pues puede generar una presión positiva que impulse al equipo local. Pezzuti comentó que el apoyo será clave siempre que los jugadores demuestren "que se va a dejar hasta la última gota". El ambiente del estadio debe contagiarse de la entrega mostrada por los futbolistas.

Finalmente, al ser consultado sobre la continuidad del proceso técnico, Pezzuti prefirió mantener la cautela profesional. Resaltó que, pese a los altibajos, el equipo mostró "una gran diferencia en cuanto a puntos" en la liga. Ahora, la prioridad absoluta es apoyar al grupo para este trascendental partido final.