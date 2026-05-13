Pasto vs. Tolima EN VIVO: online y gratis HOY la Liga BetPlay 2026

La Liga BetPlay 2026 se encuentra en su recta final y este miércoles, 13 de mayo, se conocerá al tercer semifinalista que saldrá del duelo entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima en una serie que, por ahora, se encuentra igualada entre ambos clubes.

La necesidad se encuentra, en especial, del lado del cuadro 'pijao' que necesita mantenerse con vida mientras busca la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, la inversión en los dirigidos de Lucas González ha sido superior a los pastusos.



Pasto vs. Tolima EN VIVO: vea aquí la definición de la Liga BetPlay 2026

A través del canal de YouTube de Blu Radio, el equipo de Blog Deportivo traerá todas las emociones de este duelo de cuartos de final de los 'playoff' de la Liga BetPlay. El duelo será narrado y analizado por todo una mesa de expertos que detallarán a fondo lo que deje este encuentro.

¿A qué hora juega Tolima HOY vs. Deportivo Pasto por la Liga BetPlay?

Este partido se encuentra programado para este miércoles, 13 de mayo, a partir de las 6:00 de la tarde. El juego se disputará en la capital de Nariño en el estadio La Libertad en donde ambos clubes buscarán la clasificación para enfrentarse a Atlético Nacional.



Posibles alineaciones de Pasto vs. Tolima