Pese salida de Juárez, pieza clave de Atlético Nacional se mantendrá en 2025

Para nadie es un secreto que la sorpresiva renuncia de Efraín Juárez fue un "balde de agua fría" para los hinchas, pues mantenían una ilusión de lo que podía lograr el equipo en la temporada 2025. Sin embargo, la directiva trabaja para darle vuelta rápida a la página y continuar adelante con la búsqueda de los objetivos trazados para este año.

Es por eso que, desde Brasil, confirman que, finalmente, Atlético Nacional llegó a un acuerdo con Santos para la continuidad de Alfredo Morelos, quien se uniría de este miércoles a los entrenamientos del conjunto verdolaga. El deseo del atacante, que puso sobre la mesa a ambos clubes, fue disputar la Copa Libertadores con el equipo paisa.

"El delantero Alfredo Morelos, perteneciente al Santos , pidió al club brasileño quedarse en Atlético Nacional. Con el fin de la cesión en diciembre de 2024, el jugador debería regresar a Peixe este mes para ser evaluado por el técnico Pedro Caixinha. Sin embargo, tras el pedido del deportista, Peixe acordó extender la relación con los colombianos por un año más", indicó el medio Diário do Peixe, aliado al Santos de Brasil.

Alfredo Morelos anotó gol en la final de Atlético Nacional Foto: Atlético Nacional

Los números de Alfredo Morelos en Atlético Nacional

Llegó en el segundo semestre del 2024 como un fichaje estelar para los planes del equipo. En poco tiempo conquistó a la afición pese a las polémicas en las que se vio envuelto fuera de lo deportivo. Disputó 28 partidos y logró anotar 11 goles y dar 2 asistencias, además de ser clave en los dos títulos que logró el club en menos de un mes, tanto en Liga como en Copa BetPlay.

“Yo soy un hijo de Dios que siempre ha luchado, que ha comido muchas cosas. La gente me juzgó, me gritaban cosas feas, pero no soy esa clase de persona. Ojalá me conocieran personalmente para saber quién es Alfredo Morelos realmente”, dijo después del título en diálogo con TeleMedellín.

Alfredo Morelos, campeón con Nacional. Foto: Instagram @alfredomorelos30.