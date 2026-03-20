"Que Diego Arias no tiene mano dura, pero sentó a capitanes": presidente de Nacional

Tras la eliminación y derrota con Millonarios en menos de 15 días por partida doble, Atlético Nacional entró en un choque con la afición y entorno al trabajo del técnico Diego Arias por el manejo del equipo, que, según los hinchas, no se encuentra a la altura de lo que se necesita en la institución.

En especial, hubo una toma que causó malestar y sucedió en ese duelo de la Copa Sudamericana cuando estaba dando indicaciones y algunos futbolistas no le prestaban atención, por lo que los hinchas aseguraron que "no tiene mano dura" para el manejo del grupo, que de ahí se derivan los resultado.

La imagen habla por sí sola, a Diego Arias no lo respetan, lo ignoran completamente, lo dejan hablando solo y sus pobres indicaciones no sirvieron de nada!



No es que se deba ir, él hace rato se fue de ese grupopic.twitter.com/ZMejut4zCV — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) March 5, 2026

Ante esto, este 20 de marzo se citó una ronda de preguntas en Atlético Nacional de la mano del presidente del club, el técnico, el directivo deportivo y los futbolistas David Ospina y Edwin Cardona, quienes rechazaron ese "mito" de que no exista un respaldo al trabajo del entrenador verdolaga.

"Que Edwin (Cardona) le maneja el camerino. Y Edwin lleva cuántos partidos sin jugar, pues, o sin ser titular. Bueno, está sentado y no ha habido entre ellos una sola disputa, una sola pelea. Que a Diego le falta mano dura. Para sentar a ciertos jugadores y ha sentado a Mathe (Uribe), ha sentado a Jorman (Campuzano) y ha sentado al Búfalo (Morelos) en momentos donde incluso yo no lo entiendo y es normal como hincha (..) La cámara justo enfoca un momento en el cual Diego estaba dando una instrucción y eso lo convirtieron en que los jugadores no le copiaban a Diego porque David estaba compartiendo algo con Román", dijo el presidente.



Lo mismo se escucha de fondo decir a Cardona que lleva tres partidos sin ser titular y se reiteró que esto en ningún momento le ha traído algún tipo de conflicto con el entrenador como se ha mencionado en las últimas semanas, al igual que "respetan sus decisiones".

El directivo dejó claro que la continuidad de Diego Arias no responde a un capricho, sino a un análisis profundo del día a día del equipo. Según explicó, la evaluación del cuerpo técnico va más allá de los resultados inmediatos y contempla aspectos como la metodología de entrenamiento, la relación con los jugadores y el funcionamiento colectivo.