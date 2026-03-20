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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / "Que Diego Arias no tiene mano dura, pero sentó a capitanes": presidente de Nacional

"Que Diego Arias no tiene mano dura, pero sentó a capitanes": presidente de Nacional

El presidente de Atlético Nacional defendió al técnico Arias y se refirió al momento captado en cámara durante el duelo de Sudamericana en donde algunos futbolistas lo ignoraron.

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