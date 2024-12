¿Qué está reclamando el Real Cartagena ante el TAS tras la Gran Final de la B?

El Real Cartagena sigue con el sueño de regresar a la primera división, pero esta vez a través del escritorio. El equipo ha presentado una reclamación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras la Gran Final de la B, en la que se enfrentó a los ganadores de los semestre del Torneo BetPlay: Llaneros vs. Unión Magdalena. La reclamación se centra en la interpretación del reglamento del torneo y la decisión de la Dimayor de no realizar un repechaje entre el Real Cartagena y el perdedor de ese último partido, es decir, el conjunto de Villavicencio.

En entrevista con Blog Deportivo, el doctor Julio García, abogado del Real Cartagena, explica que la reclamación se basa en la idea de que la Dimayor interpretó mal el reglamento del torneo y que el repechaje debería haberse jugado. García argumenta que la decisión de la Dimayor fue una "mala interpretación" del reglamento y que el Real Cartagena tiene derecho a reclamar.

La reclamación también se centra en la integridad deportiva y la posibilidad de que haya habido un amaño en el partido, pues el abogado expone como argumento lo que se vivió en el partido de vuelta de la Gran Final entre Llaneros y Unión, especialmente con los penales. García argumenta que la decisión de la Dimayor de no realizar un repechaje fue una "falta a la integridad deportiva" y que el Real Cartagena tiene derecho a reclamar.



¿Qué podría obtener el Real Cartagena?

El TAS tendrá que decidir si la reclamación del Real Cartagena es válida y si la Dimayor interpretó mal el reglamento del torneo. Si el TAS decide a favor del Real Cartagena, según el abogado, es posible que se ordene un repechaje entre los dos equipos o que se abra un cupo más en la primera división.

La situación es compleja y aún no se sabe cómo terminará. El doctor García argumenta que la reclamación del Real Cartagena es válida. Sin embargo, la Dimayor y los otros equipos pueden argumentar que la decisión de no realizar un repechaje fue correcta y que el Real Cartagena no tiene derecho a reclamar.

De hecho, la respuesta del TAS podría demorarse más de 40 días, tiempo en el que la liga y torneo ya habrá comenzado en Colombia, en el 2025.

Publicidad

El tiempo definirá qué pasará en este nuevo capítulo del ascenso en el país.