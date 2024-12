Alexis Manyoma quiere ganar otro título con Estudiantes ante Vélez

Alexis Manyoma, delantero de Estudiantes de La Plata, se encuentra en un momento clave de su carrera. Con solo 21 años, ha logrado establecerse como uno de los jugadores más prometedores del fútbol argentino tras levantar el título de la Copa de la liga en 2024. En entrevista con Blog Deportivo, el exCortuluá (ahora Internacional Palmira) habló sobre su experiencia en Estudiantes y su objetivo de ganar un título con el equipo.

Manyoma reconoció que se siente cómodo y feliz en Estudiantes, y que su objetivo es ayudar al equipo a ganar un título. También habló sobre la importancia de la confianza en el fútbol, y cómo ha logrado establecer una buena relación con sus compañeros de equipo.

"Me siento bien, me siento cómodo, me siento feliz de estar acá (...) Mi objetivo es ayudar al equipo a ganar un título, y creo que podemos hacerlo", añadió en los micrófonos de Blu Radio.

La final entre Estudiantes y Vélez será un partido emocionante, ya que ambos equipos tienen una gran tradición y han logrado éxitos importantes en el pasado. Manyoma reconoció que el partido será complicado, pero está confiado en que su equipo puede ganar.

"Sabemos que va a ser un partido complicado, pero hemos estudiado a Vélez y creo que podemos ganar", dijo.

Manyoma también habló sobre su experiencia en la selección colombiana sub-20, y cómo ha sido un sueño para él representar a su país en el fútbol. "Ha sido un sueño para mí representar a Colombia en el fútbol", dijo. "Es un orgullo para mí y para mi familia, y espero poder seguir representando a mi país en el futuro".

Publicidad

En conclusión, Alexis Manyoma se encuentra en un momento clave de su carrera, y su objetivo es ayudar a Estudiantes a ganar un título. Con su confianza y habilidad en el campo, Manyoma es un jugador que puede hacer la diferencia en la final entre Estudiantes y Vélez.