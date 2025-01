"Respeto el trabajo el club", dijo Efraín Juárez horas antes de renunciar en Nacional

Polémica en Medellín tras la sorpresiva renuncia del técnico Efraín Juárez en Atlético Nacional, pues, durante las últimas semanas, había manifestado su felicidad de estar en el conjunto verdolaga y trabaja enfocado en conseguir más títulos con el cuadro paisa, además de hacer un buen papel en la Copa Libertadores 2025.

Pero lo que más dejó en incógnita a los hinchas verdolagas fue que, tan solo horas antes del anuncio, el técnico había tenido un diálogo con el equipo de FOX Sports México en donde manifestó su deseo de conseguir más cosas en Colombia y, sobre todo, que dejó claro su respeto al trabajo de fichajes que realizaba la directiva del cuadro antioqueño. Todo cuando le consultaron sobre el supuesto fichaje de Candido, lateral izquierdo de Cruz Azul.

"Es una de las opciones que tenemos en esa posición. Repito: soy respetuoso con los tiempos y con las tareas y responsabilidades de cada uno de los que estamos en el club. Soy un técnico que me gusta estar envuelto en esas circunstancias, pero sí te puedo decir que, en ese aspecto, se encarga el director deportivo y Presidencia de esas circunstancias, acorde a eso paso mi informe de lo que exactamente necesita el equipo a su gusto, o lo que entiendo a mi evaluación. Ellos, viendo lo que estoy pidiendo, hacen un esfuerzo para traerlo", dijo el timonel mexicano.

Palabras que han generado molestia en torno a las supuestas razones por las cuales el técnico mexicano tomó la decisión de salir del conjunto verdolaga este 14 de enero de 2025. Aunque desde la institución confirmaron que sí se había presentado la renuncia, no significa que la hayan aceptado y buscan remediar la situación para que pueda seguir el proyecto. No obstante, de no darse, se buscan opciones para que puedan tomar el mando que dejó Efraín Juárez de manera sorpresiva.

Efraín Juárez y su relación con la directiva

Otra situación que no entienden los hinchas de Nacional fue la buena relación que sostenía tanto con Sebastián Arango, presidente del club, como con Gustavo Germani, el director deportivo. Por ejemplo, el día de la polémica contra Independiente Medellín en la semifinal de vuelta, el mexicano enfatizó que sus celebraciones y menajes eran al palco de la Presidencia, como agradecimiento a la confianza.

“Les agradezco muchísimo, soy muy efusivo en el día a día, pero en esto soy bastante tranquilo, tengo pies de plomo. Feliz por estos señores, vine a poner mi granito de arena y estoy tranquilo (...) Lloré por todo, por alegría, frustraciones, injusticias, pero siempre me las guardé y me las comí todas. Mi familia, mi club, mis jugadores, ojalá disfruten porque costó mucho", dijo en su momento, además que le agradeció en ese momento a las directivas del club por la confianza que le brindaron.

Además, desde el primer momento de su llegada, el presidente Sebastián Arango fue el que más mostró confianza en el entrenador y que siempre tendría su apoyo. Algo que en los camerinos se veía, en los videos y todo, donde los tres compartían del buen ambiente al interior del vestuario.

