Rifirrafe entre Nacional y Kevin Viveros por supuesto contrato ilegal: el club le respondió

Una nueva polémica en torno a Atlético Nacional, esta vez por parte del delantero Kevin Viveros tras unas declaraciones que tuvo en Win Sports en donde declaró una ilegalidad en su contrato en su paso por el cuadro verdolaga que, según él, le está trayendo problemas en su etapa en Paranaense en Brasil.

“Yo miro los partidos de Nacional, yo apoyo al equipo, pero mi relación con Nacional es muy triste, por mi traspaso acá. Cuando llegué a Nacional me hicieron firmar dos contratos y eso es ilegal, luego mi traspaso acá a Paranense y con eso hay un problema muy grande”, declaró Kevin Viveros sobre su situación, asegurando, además, que pesé que se ha intentado hablar con la directiva verdolaga ni Sebastián Arango (presidente) ni Gustavo Fermani (director deportivo) han dado una respuesta positiva.

"Yo miro los partidos de Nacional, yo apoyo al equipo, pero mi relación con Nacional es muy triste, por mi traspaso acá. Cuando llegué a Nacional me hicieron firmar dos contratos y eso es ilegal, luego mi traspaso acá a Paranense y con eso hay un problema muy grande": Kevin… pic.twitter.com/bW5HE80wum — Win Sports (@WinSportsTV) April 17, 2026

Ante esta situación, a través del departamento de comunicaciones, el club rechazó las declaraciones del delantero y aseguró que todo se hizo bajo el marco legal como a cualquier otro deportista, además que los canales de atención siempre han estado abiertos para cualquier tipo de problema que se tenga que debatir.

“El Club no obliga a ningún jugador a suscribir documentos por fuera del marco legal. La suscripción de distintos instrumentos contractuales, cuando aplica, corresponde a prácticas habituales dentro de la industria y en ningún caso implica la existencia de contratos paralelos ni actuaciones indebidas por parte de la institución. La relación contractual en cuestión fue formalizada debidamente, y su firma demuestra la aceptación de las condiciones acordadas entre las tres partes. No existe fundamento legal ni contractual que habilite a Atlético Nacional para solicitar u ordenar la modificación, suspensión o congelamiento de pagos a terceros. Hacerlo implicaría afectar indebidamente derechos de terceros, al tratarse de situaciones ajenas a la órbita contractual y de competencia del Club”, indicaron.



Kevin Viveros besando el escudo de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Tras asegurar que ya interpuso una demanda ante la FIFA contra Atlético Nacional, el club respondió señalando que el jugador es libre de acudir a los mecanismos institucionales que considere, aunque aclaró que esto no implica obligación ni responsabilidad alguna para la institución en los términos planteados.

Además, advirtió que se reserva el derecho de emprender acciones legales para proteger su buen nombre, subrayó que hasta la fecha no ha recibido notificación oficial sobre el caso y que, de presentarse, responderá por los canales correspondientes. Frente a las quejas por supuesta falta de comunicación, el equipo aseguró que ha mantenido vías formales abiertas con el jugador y sus representantes, desmintiendo que no haya habido respuesta, y reiteró que cualquier controversia deberá resolverse mediante los mecanismos legales y contractuales establecidos.