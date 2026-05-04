Santa Fe no tendría estadio para enfrentar a América en Bogotá por esta razón

En la última fecha, Independiente Santa Fe logró su clasificación a los cuartos de final de los ‘playoff’ de la Liga BetPlay tras vencer 3 a 1 a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín; ahora, los cardenales enfrentarán a América de Cali para avanzar de ronda y se conoció un problema que podría afectar el choque de vuelta para el equipo.

El duelo de vuelta de los cuartos de final entre Santa Fe y América de Cali quedó programado para el 12 de mayo en horas de la noche; sin embargo, esa misma semana el estadio se encuentra separado para recibir un evento: el concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, que deberá empezar montaje días previos y podría afectar el desarrollo de este duelo, al igual que la ocupación en las tribunas, pues el concierto será el 15.

Independiente Santa Fe // Foto: X @SantaFe

En ese orden de ideas, el duelo podría verse afectado por el préstamo del estadio y el uso del mismo, a no ser que lleguen a un acuerdo para que comience el montaje el 13 de mayo, sin embargo, un evento de este tipo y por la magnitud del escenario suele requerir entre 3-5 días para hacerlo.

Asimismo, en caso hipotético que el cuadro cardenal clasifique a la próxima ronda, no tendría habilitado el estadio para el fin de semana del 16 y 17 de mayo, tendría que ser programado un hipotético choque de semifinales el domingo en horas de la noche para que se puedan cumplir los requisitos de este tipo de partidos.



Por ahora, ni el club ni Dimayor ni el estadio se han pronunciado al respecto, y, según el comunicado de la programación, el duelo se disputaría en el estadio Nemesio Camacho El Campín el 12 de mayo en horas de la noche.