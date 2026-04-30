La burla de Platense a Santa Fe tras ganarle en Copa Libertadores: capturaron a Monaguillo

Después de la victoria de Platense ante Independiente Santa Fe por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo argentino realizó una picante publicación en sus redes sociales, aprovechando las fotografías que tomó y publicó el equipo cardenal en el estadio Ciudad de Vicente López.

El club publicó una imagen de un calamar mientras capturaban a las mascotas de Santa Fe: Monaguillo y Monaguilla, que habían sido los protagonistas de las fotos del equipo colombiano horas antes del duelo copero.

¿Por qué un calamar? Pues porque así se le conoce al equipo argentino desde 1908, cuando un periodista de ese país les puso ese apodo tras jugar en una cancha llena de barro y obtener buenos resultados.

"Bienvenidos al juego del Calamar", se lee en la publicación de Platense mientras los peluches de las mascotas del expreso rojo están presas del octópodo. Por su puesto, esta frase está vinculada a la popular serie de Netflix en el que solo hay un gran ganador durante el juego.



Platense responde a publicación de Santa Fe X: @caplatense

¿Qué publicó Santa Fe antes?

Sobre las 2:30 de la tarde del 29 de abril, Santa Fe compartió en su cuenta de X cuatro fotografías en las que los peluches de sus mascotas son protagonistas. Monaguillo y monaguilla posan en diferentes lugares del estadio, incluyendo las sillas del estadio de Platense.

"¡Ya están presentes los dos primeros espectadores en el estadio Ciudad de Vicente López 🏟️🦁😅! Se vienen 90 minutos de FE 🇮🇩☝🏻✨", se lee en el post.

¡Ya están presentes los dos primeros espectadores en el estadio Ciudad de Vicente López 🏟️🦁😅!



Se vienen 90 minutos de FE 🇮🇩☝🏻✨ #VamosSantaFe pic.twitter.com/1tQM7N11Es — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 29, 2026

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Por eso, al no ser unas fotografías provocadoras, para algunos la respuesta de Platense no tiene argumentos, mientras para otros aficionados hace parte del fútbol y de celebrar tres puntos importantes en su aspiración de clasificar a la siguiente fase de la Libertadores.



Resultado Platense vs. Santa Fe

Independiente Santa Fe no conoce la victoria en la actual Copa Libertadores, pero este miércoles sí lo logró su rival: Platense, que hizo historia al obtener el primer triunfo de su historia como local en este torneo internacional al imponerse por 2-1.

Platense se impuso con los goles de Tomás Nasif (m.57) y Mateo Mendía (m.63), mientras el uruguayo Franco Fagúndez (m.93) descontó para el club santafereño.

Tras esta victoria y la conseguida como visitante en la jornada anterior, en Montevideo ante Peñarol, el Calamar escaló a la cima de la clasificación con 6 puntos junto con Corinthians, que este jueves recibirá al Carbonero uruguayo, que cierra la tabla con un punto junto a Independiente Santa Fe.