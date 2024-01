Santiago Montoya, campeón con Millonarios, deja el fútbol por la construcción y la ropa

Oriundo de Medellín, Antioquia, Santiago Montoya escribió una parte en el fútbol profesional colombiano cuando vistió los colores de Millonarios. El paisa estuvo en el cuadro embajador entre 2018 y 2020, en donde conquistó el título de la Superliga BetPlay ante Atlético Nacional en el 2018.

Pese que fue un jugador con una amplia experiencia internacional, teniendo incluso paso por el fútbol de Brasil. Montoya ha incursionado en nuevos proyectos alejados al deporte, que, según él, son la oportunidad de construir una vida diferente, de acuerdo a una entrevista que entregó con Gol Caracol.

"Después de mi lesión, desde que estuve por varios equipos acá en Colombia, estuve en Honduras y no fueron muy gratas las experiencias. Estaba acostumbrado a ser figura, a ser muy nombrado, a desplegar todo mi talento; últimamente, no estaba siendo así, no tenía muchos minutos", dijo.

Allí, Montoya descubrió un camino lleno de nuevos proyecto en el que destacó la creación de una constructora junto a su esposa, que hoy da frutos en Ibagué al tener dos edificios que tienen locales comerciales. "Una de las empresas que monté fue una constructora que se llama Tiago Mont y ahora estoy muy enfocado en los nuevos proyectos, mirando nuevos socios para hacer cosas en la ciudad de Ibagué", contó.

Este mundo empresarial ha motivado a Santiago Montoya a querer más de sí y ahora busca entrar en la mundo textil participando en Colombia Moda 2024. La nueva empresa del paisa es Luxe Brands, que espera siga creciendo y, a su vez, su esposa se dedica a una línea para niños.

"Me fue bien económicamente y tuve buenos salarios, fui muy inteligente, hice buenas inversiones. Eso me ayuda a que hoy por hoy no siga forzando las cosas", añadió.

Pese que su amor sigue en el fútbol, según él, vio que debe entender los momentos de la vida que a día de hoy no son en ese camino.

