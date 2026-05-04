"Se ha perrateado, una vergüenza": dura crítica de Javier Hernández Bonnet a Raúl Giraldo

Tras la derrota de Independiente Medellín de 2 a 1 vs. Águilas Doradas, en el ojo del huracán quedó Raúl Giraldo por uno gestos ofensivos en contra de la hincha de su propio equipo. Acción que terminó llevando a la salida de su cargo de la institución y una fuerte ola de críticas por parte de los aficionados.

Uno de los que criticó fuertemente la reacción de Giraldo fue Javier Hernández Bonnet durante la emisión de Blog Deportivo de este 4 de mayo. De acuerdo con él, esta es la muestra del nivel en el que se encuentra actualmente el fútbol profesional colombiano y sus dirigentes son el reflejo de que "se ha perrateado".

"Por esa actitud de Raúl Giraldo, creo no estaba en sano juicio. La dirigencia colombiana se ha 'perrateado', ya no es lo mismo que antes. Creo que hay personas muy adineradas (en la dirigencia del fútbol colombiano), pero con muy poco cacumen para poder encausar y darle rumbo a esa industria (...) Pero es que del fútbol colombiano no hay nada qué hablar, lo decimos con tristeza y con dureza, hay una pobreza intelectual en la dirigencia. Hoy lo que nos están mostrando es una vergüenza, lo digo por Raúl Giraldo. Son exitosos en otros escenarios, pero en el fútbol no lo son. Acá el que termina haciendo el oso es Raúl Giraldo. Eso es una tristeza", dijo.

Tras la eliminación del Independiente Medellín, Raúl Giraldo (presidente del club) totalmente borracho y provocando a la hinchada de su club. Una vergüenza. pic.twitter.com/gSsgXV9UYS — Barra Brava (@barrabrava_net) May 3, 2026

A través de un comunicado, el DIM informó su salida del cargo y el propio dirigente se pronunció pidiendo disculpas.



"Es para ofrecerles disculpas por mi mal comportamiento ayer en el partido. Esta no es mi forma de actuar, siempre he tenido respeto con una hinchada tan valiosa, que son mis hermanos, que siempre he estado pendiente de ellos, los he valorado", señaló Raúl Giraldo en un video compartido por el propio equipo.

