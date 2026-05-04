Raúl Giraldo se pronuncia tras sus gestos a la hinchada del DIM luego de la eliminación

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) se pronunció oficialmente tras los hechos ocurridos al finalizar el partido más reciente, que generaron repercusiones institucionales y reacciones entre la hinchada. En un comunicado, el club aseguró que asume la situación con responsabilidad, transparencia y compromiso frente a sus grupos de interés.

Desde la institución reconocieron que las reacciones del máximo accionista no corresponden a los valores históricos del equipo ni al respeto que ha caracterizado su relación con la afición. No obstante, precisaron que ese comportamiento no refleja su conducta habitual ni su trayectoria de cercanía con los seguidores del llamado ‘Poderoso’.

El club subrayó que, aunque el contexto deportivo puede generar emociones intensas, ningún escenario justifica actos que afecten la relación con hinchas, aliados y accionistas. En ese sentido, reiteró su compromiso con el juego limpio, la sana convivencia y el respeto dentro y fuera de las canchas.

Como parte de las decisiones adoptadas, el máximo accionista reconoció que su actuación no fue adecuada y presentó su renuncia a la representación legal del club. Esta determinación fue evaluada y aceptada por la Junta Directiva, con el objetivo de garantizar estabilidad institucional y mantener el enfoque en los objetivos deportivos.



"Es para ofrecerles disculpas por mi mal comportamiento ayer en el partido. Esta no es mi forma de actuar, siempre he tenido respeto con una hinchada tan valiosa, que son mis hermanos, que siempre he estado pendiente de ellos, los he valorado", señaló Raúl Giraldo en un video compartido por el propio equipo.

"Llevo 12 años trabajando para que esta institución eche para adelante. Mil disculpas, por este motivo daré un paso a un costando buscando que llegue alguien con muchas ideas para que esta institución siempre sea grande", añadió.

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Finalmente, el Deportivo Independiente Medellín envió un mensaje a su hinchada, asegurando que comprende la inconformidad generada por lo sucedido. La institución insistió en la necesidad de actuar con humildad, unidad y respeto, y reiteró su compromiso de recuperar la confianza y representar con orgullo la historia del equipo.