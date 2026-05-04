Ladrones ingresaron a la sede de Águilas Doradas y robaron equipos tecnológicos

Luego de cerrar la fase de todos contra todos con una victoria contra Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, Águilas Doradas informó a través de sus redes sociales que fueron víctimas de un millonario hurto en su sede deportiva en el corregimiento de Llanogrande.

Según dio a conocer el equipo paisa que tiene su sede temporal en el estadio Cincuentenario de la capital de Antioquia, delincuentes ingresaron al inmueble y se llevaron equipos esenciales para el día a día como, por ejemplo, elementos de cómputo, comunicaciones y analistas de rendimiento.

En el video que dio a conocer Águilas Doradas se ve como la intención de los ladrones era clara: ir por los equipos tecnológicos, ya que se aprecia como otros elementos de menor valor no fueron ni tocados y en el mejor de los casos solo fueron desorganizados por los inescrupulosos.

La realidad golpea sin aviso.



Ayer, delincuentes violentaron nuestra sede en Llanogrande y saquearon equipos esenciales: cómputo, comunicaciones, radio y análisis de rendimiento. Un ataque directo a nuestro trabajo y a nuestro proyecto.



Hoy, Águilas responde donde importa: en… pic.twitter.com/Ut9HgRBSCS — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) May 4, 2026

Por ahora las autoridades correspondientes en esta zona del Oriente antioqueño se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para lograr determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y si mediante cámaras de seguridad del sector logran identificar a los responsables del millonario hurto al equipo del fútbol colombiano.



Mientras avanzan las pesquisas y se busca a los ladrones, Águilas Doradas aseguró en su cuenta de X, “que quede claro: podrán robarnos herramientas, pero no nos van a quebrar. Esto no nos detiene, nos endurece”.