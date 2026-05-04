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Ladrones ingresaron a la sede de Águilas Doradas y robaron equipos tecnológicos

Autoridades están tras la pista de los delincuentes que solo hurtaron elementos de valor como radios o equipos de análisis deportivo.

Águilas Doradas.
Águilas Doradas.
Foto: X Águilas Doradas.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Luego de cerrar la fase de todos contra todos con una victoria contra Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, Águilas Doradas informó a través de sus redes sociales que fueron víctimas de un millonario hurto en su sede deportiva en el corregimiento de Llanogrande.

Según dio a conocer el equipo paisa que tiene su sede temporal en el estadio Cincuentenario de la capital de Antioquia, delincuentes ingresaron al inmueble y se llevaron equipos esenciales para el día a día como, por ejemplo, elementos de cómputo, comunicaciones y analistas de rendimiento.

En el video que dio a conocer Águilas Doradas se ve como la intención de los ladrones era clara: ir por los equipos tecnológicos, ya que se aprecia como otros elementos de menor valor no fueron ni tocados y en el mejor de los casos solo fueron desorganizados por los inescrupulosos.

Por ahora las autoridades correspondientes en esta zona del Oriente antioqueño se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para lograr determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y si mediante cámaras de seguridad del sector logran identificar a los responsables del millonario hurto al equipo del fútbol colombiano.

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Mientras avanzan las pesquisas y se busca a los ladrones, Águilas Doradas aseguró en su cuenta de X, “que quede claro: podrán robarnos herramientas, pero no nos van a quebrar. Esto no nos detiene, nos endurece”.

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