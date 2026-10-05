Se va el mayor accionista del Real Cartagena luego de "maltratos" de la hinchada

La violencia se volvió a registrar en el fútbol colombiano. Antonio Díaz, mayor accionista del Real Cartagena, anunció que se va del club después de los hechos registrados durante el partido contra Boca Juniors de Cali, en el que un grupo de aficionados invadió el campo cuando el equipo perdía 3-0. El dirigente aseguró que, además de los disturbios, ha recibido faltas de respeto por parte de hinchas y manifestó preocupación por su seguridad y la de su entorno.

En entrevista con Blog Deportivo, Díaz explicó que la relación entre la afición y el club viene deteriorándose desde hace varios años debido a los resultados y a las frustraciones relacionadas con el objetivo de ascender a la primera división.

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“La afición en Real Cartagena viene en un desgaste de años, año tras año, fracaso tras fracaso”, señaló. Aseguró que entiende la inconformidad de los seguidores, pero cuestionó la manera en que algunos han expresado sus reclamos.

El accionista también contó que ha realizado esfuerzos económicos junto con personas cercanas para ayudar a conformar una nómina competitiva. Según explicó, los ingresos del Real Cartagena no son suficientes para sostener por sí solos la plantilla actual, por lo que se han hecho aportes para incorporar jugadores y buscar el ascenso. Sin embargo, afirmó que estos esfuerzos terminaron acompañados de críticas e insultos hacia los responsables del equipo.



Hinchas del Real Cartagena ingresan a la cancha Foto: captura de video

Uno de los principales motivos de preocupación para Díaz es que posee una sede en Cartagena que está relacionada con su actividad empresarial y que es conocida por los aficionados. Tras la invasión al terreno de juego, aseguró que comenzó a temer que pudieran presentarse represalias.

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“Después de la invasión de campo, pues empieza a preocupar uno el tema personal, porque aquí estoy todos los días”, manifestó.

Díaz también explicó que su decisión no obedece únicamente a los enfrentamientos con la hinchada. A su juicio, existen diferencias entre los socios sobre la manera de administrar el club. Mientras algunos tienen una visión más enfocada en la formación de jugadores, él considera que el objetivo principal del actual Real Cartagena debe ser conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano.

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“Un equipo de fútbol, una empresa, tiene que tener un solo líder, sobre todo si no piensan igual”, afirmó Díaz al referirse a las diferencias entre los tres socios.

El empresario agregó que, al comienzo del año, se había acordado que él manejaría la parte deportiva mientras los demás socios permanecerían al margen, pero sostuvo que ese compromiso fue cambiando con el paso de los meses.

Vale recordar que el Real Cartagena continúa con posibilidades de pelear por el ascenso, pues está en la sexta posición del Torneo BetPlay luego de 11 partidos disputados.

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“Es un cúmulo de cosas, no es solo el tema de la afición”, concluyó Díaz durante la entrevista.