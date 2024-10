"Siempre tendré agradecimiento con él": Jhon Córdoba recordó a Pedro Sarmiento

Jhon Córdoba, exjugador de Envigado y actual delantero de la Selección Colombia, recordó en diálogo con Blog Deportivo la influencia que tuvo en su carrera el exdirector técnico Pedro Sarmiento, recientemente fallecido en un hospital de Medellín.

Córdoba, quien debutó como profesional de la mano precisamente de Sarmiento, recordó cómo fue que lo llevó a Primera División: "El profe me dio la oportunidad de jugar mi primer partido profesional, él me ascendió a Primera División, me enseñó muchas cosas antes de salir de Envigado, estuve dos años con él, dos años donde me dio toda la confianza posible", contó.

Durante su formación, según relató Córdoba en la entrevista, Pedro Sarmiento lo ayudó a evolucionar de un jugador que buscaba desequilibrar en la banda a un delantero que sostenía el balón, permitiéndole aprovechar su fuerza y habilidades.

"Siempre nos quedábamos 30 minutos extra en el entrenamiento, porque sabía que ahí era donde podría hacerme todavía más fuerte", dijo Córdoba, quien aseguró que siempre se sentirá "agradecido" con el fallecido técnico.

"Pedro no solo me dio la oportunidad de ser quien soy hoy como profesional, sino que siempre estuvo a mi lado en las adversidades. Su apoyo fue incondicional", concluyó Córdoba sobre su recuerdo de Sarmiento, cuyas exequias se cumplirán en la tarde de este jueves en Medellín.