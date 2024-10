El día que Pedro Sarmiento dijo por qué el fútbol colombiano no avanza

Muchos sentimientos a flote por la muerte de Pedro Sarmiento. Varios clubes del fútbol colombianos, amigos y, por supuesto, futbolistas se han unido para darle el adiós al antioqueño que falleció este 30 de octubre de 2024 debido a una enfermedad que tenía desde hace tiempo.

Sin duda, Sarmiento tuvo una amplia experiencia en el mundo del deporte gracias a su etapa como futbolista y entrenador, logrando varios títulos. Sus tertulias eran reconocidas por la amplia propiedad de la que hablaba del fútbol colombiano y una quedará por siempre en la memoria de los hinchas.

Era octubre de 2022, Pedro Sarmiento dirigía en ese momento a Atlético Nacional y en una rueda de prensa analizó la actualidad del fútbol profesional colombiano y por qué desde su concepto no avanzaba el balompié nacional y, por supuesto, lo que necesitaba en aquel tiempo el equipo verdolaga para conseguir los resultados necesarios.

“El peor error más grave que cometimos en el fútbol colombiano es no haber escrito lo que se hizo. Barragán lo pasaba, todos los trabajos como se hace aquí. Eso lo consignaron los técnicos extranjeros, escribieron los libros y ahora nos vienen a enseñar (…) Lo que antes era un contragolpe, ahora es una transición. Una depende no solo del espacio que tengás, sino del que fabriques. Se preocupan más porque los jugadores corran más, que de corran bien. Hablamos con ‘Pacho’, que acá hay que formar a los formadores porque se están olvidando de los trabajos específicos individuales y colectivos, no hay principio en ataque ni defensa”, dijo Sarmiento en aquella ocasión.

Dichas palabras generaron varias preguntas en el fútbol colombiano, que pese a que poco después salió de Atlético Nacional, planteó un nuevo horizonte a los conceptos deportivos del balompié nacional para dar ese paso al siguiente nivel, que desde hace años viene buscando.

Esta es la reflexión: