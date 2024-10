“Siento un cariño mayor por Santa Fe”: Iván López sobre clásico ante Millonarios

Los partidos entre Independiente Santa Fe y Millonarios siempre traen una atmósfera especial, tanto para hinchas como para los jugadores. Iván López Licht, exjugador que vivió el clásico con ambas camisetas, contó cómo se viven los días previos a estos encuentros, en el que están en juego más que tres puntos.

"Desde que comienza la semana es especial. Obviamente, se va a enfrentar al rival del patio y eso lo vuelve diferente. Son partidos que uno como jugador no se quiere perder, no se quiere salir del campo perdiendo y eso me vuelve importante", afirmó a Blu Radio, el exfutbolista campeón con la Selección Colombia de la Copa América en 2001.

Del mismo modo, recordó su paso por ambos clubes.

"Creo que en Santa Fe, como debuté con ellos, que fue mucho más especial que con Millonarios. No quiero decir que no fuera también importante, pues como profesional tenía que defender en ese momento el la camiseta azul y dar y entregar todo, pero para mí, en lo personal, el grato recuerdo es que debuté con Santa Fe en el 96 y ganamos ese partido", agregó.

Justamente, el jugador comentó que su estreno con los cardenales, en abril de 1996, fue particularmente significativo. “Un recuerdo grato haber debutado en un clásico. Siempre hay un cariño mayor hacia Santa Fe por esa oportunidad", precisó.

Aunque confesó que tiene un cariño por los dos clubes, el rojo es el dueño de su corazón. Por eso lo ve como favorito del choque de este sábado 26 de octubre (6:30 p.m) en el estadio El Campín , por la fecha 15 de la Liga.

Por la vivencia y la historia que tuve, y por el equipo que hay, creería que que Santa Fe puede puede ganar. Cada partido es una historia diferente, pero hay una posibilidad para que, siendo local de del clásico, pueda hacer un bonito trabajo y ganarlo puntualizó López.

En su concepto, este tipo de partidos son únicos, y pese a que ahora lo vive como hincha, la pasión continúa. “Deseo que llegue rápido el clásico. Son juegos que se prestan para disfrutar y vivir la experiencia. Nunca tuve cábalas, simplemente me concentré en mi preparación", reconoció.

Con respecto al encuentro más reciente entre Santa Fe y Millonarios, el exjugador expresó que el encuentro sería duro debido a las necesidades de ambos equipos en el tablero de posiciones: para los rojos, de clasificar a los cuadrangulares, y los azules, de acercarse a ese objetivo.

“Diría que la diferencia podría ser de un gol, 1-0 o 2-1. Ambos equipos tienen procesos importantes y entrenadores que han plasmado su idea. Creo que con el empate Santa Fe podría estar cerrando esa clasificación. Y en Millonarios, la posibilidad o entre comillas, la necesidad de ganarlo, para ir afianzándose en los clasificados para estar en la final”, resaltó el capitalino, de 46 años.

“Tres finales perdidas”

López también reflexionó sobre las críticas hacia el 'León' tras perder tres finales; dos en el equipo femenino, y una en el masculino. Aseguró que las finales se ganan, no se juegan.

“Tuve técnicos donde siempre nos recalcaban que, después de todo, y del esfuerzo que hace uno durante el torneo, disputar en una final es ratificar lo que se ha hecho. Las finales se ganan, no se juegan. Pienso que les ha faltado tranquilidad, una mentalidad muy fuerte y manejar bien la ansiedad. Cometer errores en estos partidos se paga caro”, mencionó.

Finalmente, el bogotano concluyó que la clave para el éxito es aprender de los errores del pasado y mejorar constantemente. Esto refleja el profundo amor y pasión que los jugadores tienen por sus equipos y la rivalidad que hace que cada clásico sea una celebración del fútbol colombiano.

“Queremos que Santa Fe pueda ganar esa décima estrella, pero hay que jugar los partidos paso a paso”, finalizó López Licht.

Escuche la entrevista completa: