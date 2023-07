Video: Edwin Cardona cantó salsa y comió chontaduro como un caleño más; reacción es viral

Para muchos la llegada de Edwin Cardona al América de Cali es la más importante en la Liga BetPlay 2023-II. El volante arribó a la capital del Valle del Cauca para vestir la camiseta escarlata bajo las órdenes de Lucas González, quien se mostró feliz por el fichaje del antioqueño.

Ahora, previo al duelo contra Atlético Nacional en la Copa BetPlay, Edwin Cardona se volvió viral en Cali luego de que fuera visto cantando 'Manos de Tijera', la popular canción de Yiyo Sarante, además de mostrar sus pasos de baile demostrando que está dispuesto a ser un caleño más.

El video se volvió viral rápidamente, en especial por el canto de Edwin Cardona, que, según algunos hinchas, "menos mal se dedicó a ser futbolista". El corto clip ha generado una sensación en la capital del Valle del Cauca por el mejor fichaje de su equipo y que esperan pronto se ponga la roja en el Pascual Guerrero.

¡Atención al bautismo para Cardona en América de Cali! pic.twitter.com/yI2Ba0iLCH — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2023

Edwin Cardona no es amigo del chontaduro

"Cali es su gente, su tradición y sus sabores", manifestó el América de Cali en sus redes sociales, que, además, mostró cómo Edwin Cardona se aventuró en el paladar vallecaucano cuando fue invitado a probar el reconocido chontaduro. No obstante, la reacción no fue la mejor y demostró que este no fue de su agrado.

La reacción causó comentarios a favor y en contra de Edwin Cardona, pues se escucha en el video cuando uno de sus compañeros le dice que "no lo vaya a botar", mientras la cámara sigue al antioqueño y de fondo las risas no faltan por este curioso hecho.

Ahora, Edwin Cardona y América de Cali terminan de ultimar detalles y el primer round contra Atlético Nacional en la Copa BetPlay será un "prueba de fuego" para el técnico Lucas González en su paso por la casa del Pascual Guerrero.

