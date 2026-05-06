En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emilio Tapia
Hantavirus
EEUU - Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / América gana en Perú y acaba con la ilusión de Alianza Atlético en Copa Sudamericana

América gana en Perú y acaba con la ilusión de Alianza Atlético en Copa Sudamericana

Jhon Murillo y Tomás Ángel fueron los autores de los goles de la mechita para así solo quedar a un punto del líder Macará.

Jhon Murillo celebra gol con América de Cali
Jhon Murillo celebra gol con América de Cali
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de may, 2026

América de Cali ganó este miércoles por 0-2 al Alianza Atlético y escaló al segundo lugar del grupo A en la cuarta fecha de la Copa Sudamericana en la que los de Sullana se despidieron del torneo en el estadio Miguel Grau del Callao.

El primer tiempo tuvo una posesión muy igualada del balón, y aunque los peruanos lo intentaron más veces, los visitantes estuvieron más cerca de anotar con tiros del venezolano Jhon Murillo y del ecuatoriano Jorge Daniel Valencia.

Lea también:

  1. Pelea al finalizar Santa Fe vs. Corinthians
    Pelea al finalizar Santa Fe vs. Corinthians
    Foto: captura de video
    Fútbol

    Partido entre Santa Fe y Corinthians terminó en peleas: hay video

En el minuto 54, Alianza Atlético tuvo una clara oportunidad de gol con un disparo de Jorge del Castillo que acabó en manos del arquero Jean Fernandes, quien realizó un pase larguísimo que recogió Murillo y en una rápida jugada logró anotar el primer tanto del partido que enloqueció a los hinchas colombianos que viajaron a Perú.

América de Cali en Libertadores
América de Cali en Libertadores
Foto: AFP

Poco después, el lateral izquierdo peruano Jesús Mendieta cometió una falta a Valencia y tras una revisión del VAR, el árbitro Ramón Abatti pitó penalti a favor del América.

El británico colombiano Tomás Ángel lanzó al centro y consiguió el 0-2 en el minuto 66.

Justo después del desfavorable resultado para Alianza Atlético, los locales aumentaron la intensidad de los ataques sin que pudieran definir ninguna jugada, como los intentos de gol de Christian Valladolid y Hernan Lupu.

Así, el Grupo A mantiene como líder al Macará con 8 puntos, América es segundo con 7, el Tigre es tercero con 5 y Alianza Atlético es colista con 1.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

América de Cali

Copa Sudamericana

Publicidad

Publicidad

Publicidad