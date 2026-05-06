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Partido entre Santa Fe y Corinthians terminó en peleas: hay video

Hasta los integrantes de logística de El Campín tuvieron que ingresar a la cancha para mediar la situación. Se espera el informe del árbitro para establecer si hubo tarjetas amarillas o expulsados.

Pelea al finalizar Santa Fe vs. Corinthians
Pelea al finalizar Santa Fe vs. Corinthians
Foto: captura de video
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 6 de may, 2026

Con empujones, gritos y con persecusiones en la cancha terminó el partido entre Independiente Santa Fe y Corinthians por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Solo dos minutos antes, el equipo brasileño había logrado el empate y así arrebatarle al bogotano lo que iba a ser sus primeros tres puntos en esta fase de grupos.

Luego del pitazo final (1-1), las cámaras de la transmisión oficial del partido se enfocaron en el arco defendido por Hugo de Souza Nogueira y el delantero Nahuel Bustos de Santa Fe. Aunque, por el momento, no se ha podido establecer si hubo alguna agresión física o insulto, hasta ese sector de la cancha llegaron varios futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos para intentar mediar la situación.

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Sin embargo, se empezó a ver empujones y gritos entre otros futbolistas durante algunos segundos, caldeando así los ánimos entre los deportistas que estuvieron esta noche en El Campín.

El ambiente se fue calmando cuando el arquero Souza, acompañado de integrantes de logística del estadio así como del cuerpo técnico de Corinthians, ingresó a los camerinos, mientras los aficionados lanzaban objetos a la boca túnel, lo que podría generar una sanción económica a Santa Fe.

Después de esos momentos de tensión, ya se vieron imágenes de futbolistas cambiando camisetas y hablando en la cancha.

La bronca de Hugo Rodallega

En conversación con ESPN, el capitán de Santa Fe manifestó que, tras dejar escapar la victoria, tenía bronca, rabia y enojo, pues reconoció que esas unidades son importantes en las aspiraciones del equipo para avanzar de fase.

"Siempre le intentamos hacer daño a Corinthians, propusimos mucho juego en ataque, el arquero de ellos en ocasiones estuvo muy bien. El fútbol no es de merecimientos; hoy merecíamos mucho más, pero en un descuido se nos escapa y eso es lo que nos tiene con bronca", expresó el delantero de 40 años.

Rodallega celebra gol con Santa Fe ante Corinthians
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Foto: AFP

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Vale recordar que con este empate, el cardenal llegó a dos puntos y es tercero del Grupo E.

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