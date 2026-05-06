Los dos espectadores de lujo para ver exclusivamente a Luis Díaz en la semis de Champions

El partido de la semifinal vuelta entre el Bayern Múnich y el PSG de la Champions League tiene dos espectadores de lujo que viajaron a Alemania solo para ver a Luis Díaz en el Allianz Arena.

El periodista Fabio Poveda reveló en Blog Deportivo que estos dos importantes visitantes son Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Lorenzo y Jesurún visitan a Lucho Díaz

Tanto el entrenador de la tricolor como el máximo dirigente de la FCF están en las tribunas del estadio del Bayern Múnich para ver y analizar el rendimiento del colombiano a pocas semanas del inicio del Mundial de la Fifa 2026.

Poveda también detalló que un día antes de este importante partido, es decir, el martes 5 de mayo, los tres se reunieron y compartieron unos momentos, pues ya inició la serie de visitas del seleccionados Lorenzo a sus futbolistas para saber cómo están de cara a la cita mundialista.



Luis Díaz con Bayern Munich Foto: AFP

Vale recordar que el guajiro es, en este momento, el mejor futbolista de la selección y que es llamado a liderar a la Selección Colombia desde el partido de debut en la Copa del Mundo contra Uzbekistán el 17 de junio.

"Hoy están en el estadio, ya en esa gira que está haciendo Néstor Lorenzo por territorio europeo visitando los jugadores del combinado nacional. Hoy la cita fue en Múnich", detalló Poveda en Blog Deportivo.

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Estas visitas también sirven para que el entrenador identifique o ajuste detalles para lo que será la próxima concentración mundialista y así obtener los mejores resultados en el terreno de juego.



Estadísticas de Lucho Díaz

Sin duda, esta es una de las mejores temporadas del guajiro en su carrera deportiva. A sus 29 años, y en su primer año en Alemania, acumula 26 goles y 17 asistencias en 46 partidos disputados. De esas celebraciones, siete las ha realizado en la Champions League ante equipos históricos como el Real Madrid y el PSG.