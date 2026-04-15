¿El mejor gol de su carrera? Luis Díaz reacciona tras eliminar al Real Madrid en Champions

Luego de ser una de las figuras del partido, pues su gol ayudó a encaminar al Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League tras ganarle al Real Madrid, el colombiano Luis Díaz reaccionó a su anotación en el minuto 86 que puso a celebrar a los miles de hinchas que llenaron el Allianz Arena en Alemania.

En entrevista con ESPN, el guajiro comentó que el golazo que realizó este miércoles desde fuera del área puede estar en el top tres de los mejores de su carrera; no solo por la definición con derecha, sino también el contexto de un partido complicado, en un momento crucial y ante el club con más Champions en toda la historia (15).

"Creo que está ahí en el top 3, sino en el número 1. No sé. Así recordando mis goles importantes, creo que este ha sido uno de los que más me ha gustado y más significado tiene por el tramo, porque era un partido en ese momento súper complicado y que necesitábamos el resultado. Y gracias a Dios pude, bueno, sacar ese bonito tanto y poder ayudar al equipo para pasar a la siguiente ronda", expresó el colombiano.

Luis Díaz, figura en el FC Bayern // Foto: AFP

Vale recordar que Lucho Díaz también ha tenido goles memorables para los fanáticos del fútbol como la tijera contra Brasil en la Copa América del 2021, cuando los estadios seguían vacíos por cuenta de la pandemia del COVID-19. Otra anotación muy recordada la hizo con el Bayern en la actual temporada en el empate 2-2 contra el Union Berlin, cuando realizó una pared con Stanisic, no dejó salir el balón y definió fuerte en lo que parecía un ángulo imposible; de hecho fue elegido como el mejor gol de diciembre de 2025.



Lucho y la final de Champions

Finalmente, el jugador de la Selección Colombia dejó claro que el objetivo del conjunto bávaro es llegar a la final de la Liga de Campeones, pero no lo tendrá fácil, pues se medirá al actual campeón: PSG. Sin embargo, expresó que va a darlo todo para sumar un nuevo título en esta primera temporada con el Bayern.



"Para nosotros lo más importante es tratar de ratificar esta temporada que estamos haciendo con un final feliz", concluyó.