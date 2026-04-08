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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / La prensa alemana se rinde ante el Bayern Múnich de Luis Díaz tras su victoria ante Real Madrid

La prensa alemana se rinde ante el Bayern Múnich de Luis Díaz tras su victoria ante Real Madrid

El Bayern de Múnich y el Real Madrid disputarán en la capital muniquesa el partido de vuelta de los cuartos de final el próximo martes.

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